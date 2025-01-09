盼有效解決垃圾山 彭啓明宣誓：目標2026年底完全解決

全國裸露垃圾堆置量高達74.5萬噸，行政院會拍板3年12億助攻地方政府掩埋覆土、篩分打包，盼有效解決垃圾山的問題。環境部長彭啓明今日邀集有裸露垃圾堆置的縣市環保局長，共同宣示並簽署合作宣言，將持續透過數位化管理、源頭減量、資源回收、掩埋場整理及垃圾打包減容等多項措施，目標2026年底前解決各縣市垃圾山。

環境部今天舉辦「全國裸露垃圾妥善處置宣示」記者會，彭啓明表示，隨著國內自2017年起24座焚化廠進入整改期，部分垃圾需進入掩埋場處理，至2023年底全台裸露堆置掩埋場垃圾達84萬噸，裸露堆置垃圾掩埋場場數為48場，環境部自去年起預計分3年編列12億元經費，協助地方進行掩埋場覆土、整理整頓及防災措施，目前全國裸露垃圾堆置量已降至74.5萬噸。

彭啓明進一步指出，針對有垃圾裸露堆置問題的縣市，環境部2024年已要求各地方政府提報分年處理計畫，並於同年11月核定在案，今年起清除戶外堆置垃圾的速度會加快，目標在2026年底前，透過掩埋場的整理整頓、覆土、打包及防災等措施，妥善解決各場裸露堆置問題。

彭啓明強調，垃圾處理屬於地方自治事項，落實源頭減量減少垃圾產出才是根本解決之道，呼籲各地方環保局借鏡彰化縣的成功經驗，加強垃圾強制分類宣導與破袋稽查，落實「嚴加取締、破袋稽查」政策，並加強宣導民眾資源回收及源頭減量觀念，減少每天垃圾產生、避免不可燃與不適燃垃圾進入焚化廠或掩埋場，從而降低環保設施火災風險並提高處理效能。

環境管理署科長鐘育達說明，為督促地方政府落實執行達成目標，環境部環境管理署已建立「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」，即日起民眾可透過網站，查閱各縣市掩埋場垃圾裸露暫置情形及各場改善進度，環境管理署並定期於官網公布各縣市垃圾處置進度，透過數位化科技及資訊透明公開。

環管署長顏旭明表示，今年新竹縣焚化廠會啟用，國內焚燒量能會達到650萬噸，與產出量可以打平，隨著國內焚化爐持續整改，預估2027年可提高到700萬噸，焚化量能將超過垃圾產出量，有信心可以在2026年底完成目標。