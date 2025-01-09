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菲外長赴星重申台海和平 台學者：是國際經濟穩定基礎

中央社／ 新加坡9日專電

菲律賓外長今天出席新加坡智庫論壇時，呼籲各方溝通勿讓局勢升級。外交部亞太司專門委員宋申武也率團出席論壇，一同出席的台灣學者表示，許多專家在會中聚焦台海及周邊地帶的和平穩定，台海穩定是區域及國際經濟穩定的重要基礎。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-YusofIshak Institute）今天在金沙會展中心舉辦「2025區域展望論壇」（The Regional Outlook Forum 2025）。菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）在論壇上發表演說。

外交部亞太司專門委員宋申武率團出席論壇並向馬納羅提問、談及台海議題，感謝菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）及外長數度公開重視台海和平。

馬納羅回應，希望各界能以和平的方式，解決與台灣海峽有關的任何議題，這是菲律賓堅持的立場。菲方持續敦促相關各方保持定期、清晰的溝通管道；如果發生任何更嚴重的衝突，菲方將受到直接影響，菲律賓距離台灣近，且有數十萬菲律賓人在台灣生活和工作，「我們重視以和平方式處理與台灣、台灣海峽有關的任何分歧」。

宋申武此次率團除了出席論壇，也與新加坡智庫交流，藉此傳達台灣總合外交理念、維護區域和平穩定。同行的還有中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈、國立中山大學政治研究所教授陳宗巖、國立政治大學東亞研究所教授薛健吾等學者及專家。

陳宗巖告訴中央社，台灣在高科技等產業的發展蓬勃，而台海穩定是區域、國際經濟穩定的重要基礎，許多專家及學者在此次論壇會中，聚焦台海及周邊地帶的和平穩定與繁榮，馬納羅面對台海議題的提問，也明確重申和平穩定的重要性。

薛健吾表示，東南亞國家期待台海緊張局勢不要升溫，中國在東南亞一帶的經濟參與程度高，但東南亞國家希望台海及周邊區域和平穩定的期望，也能讓中國認知「台海維持現狀也是符合中國利益之一」。

此外，新加坡總統尚達曼（TharmanShanmugaratnam）也出席論壇午宴，並與現場人士交流。為慶祝星菲建交55週年，尚達曼去年8月應小馬可仕邀請訪問菲律賓。

台海 小馬可仕 菲律賓

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