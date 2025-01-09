避免海底電纜再遭破壞 政院：加強監控重點海域

基隆港外海的海底電纜，疑遭陸籍背景的一艘喀麥隆籍貨輪拖斷，海巡署不排除有陸籍權宜輪進行灰色地帶侵擾的可能。行政院指出，案件已交基隆地檢署偵辦，後續海巡將依海纜登錄點，加強重點海域及海面目標的監控，若再有類似案件，會立即蒐證調查。

海巡署近日指出，野柳東北方海域的海底國際電纜在3日損壞，中華電信研判疑為喀麥隆籍貨輪造成；參考去年歐洲波羅的海底電纜遭破壞等事件，從喀麥隆籍貨輪歷史航跡研判，還無法確認其真正意圖，但不排除有中國籍權宜輪進行灰色地帶侵擾的可能性。

針對政院是加強風險區域加強監視與執法，行政院發言人李慧芝上午主持政院會後記者會時表示，海巡署已把雷達航跡等蒐證資料，函送基隆地檢署偵辦。

李慧芝指出，因應海纜疑似被船舶破壞，海巡署當前已把海纜登陸點的外海，依照海圖標記海纜位置，作為重點監控海域，同時持續加強監控管理海域內的海面目標，再有類似案件發生，會立即依法蒐證調查。