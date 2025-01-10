好房子品質系列(2)：健康建築篇 寶舖建設超越現行指標 放眼國際健康住宅

領先推0.41G+WELL、WELL for residential

就在國內購屋者選屋著重挑選奢華題材之際，寶舖建設公司放眼未來120年新世代長壽住宅建築，決定超越現行綠建築指標，顛覆市場上的豪宅概念，領先以房屋優生學耐震0.41G加全新「WELL for residential」國際健康住宅認證標準，提出「健康好房子」理念，落實於新建案「寶舖全健築—知行」。繼美國、英國、加拿大、澳洲等先進國家陸續響應，寶舖在台率先加入該計畫此舉引起市場矚目與議論。

寶舖建設與國際WELL健康建築研究院（IWBI）共同舉辦「台灣首座WELL for residential健康住宅計畫啟動典禮」，產官學界代表蒞臨活動現場以示支持。（左起為社團法人台灣幸福健築協會江哲銘總顧問、寶舖建設董事長劉克健、國際WELL健康建築研究院 (IWBI) 亞洲區副總裁張為舜、臺北科技大學建築系陳振誠系主任）。 (圖／寶舖建設 提供)

寶舖建設表示，寶舖0.41G耐震能力加上「WELL健康建築」、全新「WELL for residential」國際健康住宅認證標準，成就國際五大認證與一大保證，高度獲得醫師、電子新貴、大學教授及自營商的青睞。根據公司客戶資料統計，公設大廳榮獲WELL鉑金級健康建築認證的「寶舖212」，住戶職業分別是醫師佔15％、科技新貴13％、自營商18％；將在2025年竣工的「寶舖CARE」，更是台灣第一件「WELL for residential」健康住宅—客戶職業數據更是驚人，醫師高佔32％、科技業16％、自營商20％。目前正預售中的新建案「寶舖全健築—知行」，也將跟進實施新世代健康住宅標準。

寶舖建設獲國際權威媒體DISCOVERY二度專題報導，探討全台第一座WELL鉑金級建築，以及為嬰幼兒量身打造的健康標準「Good For Baby嬰幼兒健康標準認證」。 (圖／寶舖建設 提供)

寶舖建案持續受高知識份子青睞，醫師及科技業住戶高達50%我國推動EEWH綠建築標章評估系統及標章制度，由政府率先帶頭推動示範，引領民間業界跟進，並透過取得一定等級以上綠建築標章給予容積獎勵的誘因，加速都市計畫範圍內危險老舊建築物之重建，截至2024年10月份，已有13,421 件個案取得標章或候選證書，台灣已經成為全球綠建築密度最高的國家。根據統計，截至2024年10月份，歷年獲得「鑽石級綠建築」認證建築僅占整體申請案3.93%，多數都是公有建築及新建建築物。其中，台北101大樓、陶朱隱園、寶舖「青田青」等就是鑽石級綠建築案例。

寶舖建設指出，20餘年前，美國、臺灣等就開始推展綠建築評估系統標準，但直到近幾年，綠建築標準才逐漸普遍受到業界重視。然而，現行綠建築標準比較偏重於人與室外環境的關係，尤其強調節能環保的實踐。在綠建築的評估因素裡，室內環境僅為九大指標之一，實際權重不大，只占10％左右。有鑑於此，寶舖決定站在綠建築的基礎上，除了加上安全考量的0.41G耐震規格外，亦向系統更嚴格的「WELL for residential」國際健康住宅領域挑戰。

(圖／寶舖建設 提供)

向更嚴苛「國際健康住宅」領域挑戰 深獲肯定寶舖只蓋健康好房子

「健康建築」這個概念首度在2000年於芬蘭舉行的「健康建築」國際會議中被提出定義為：一種體驗建築室內環境的方式，不僅包含物理量測值，例如溫度、濕度、通風換氣效率、噪音、光等，還須包含主觀性心理因素，如：佈局、環境色、照明、空間、使用材料等。而WELL以人為本，特別關注人在建築空間的身心健康，在2014年由醫學界和建築業跨界融合研究，單獨發展出一套衡量人與室內環境關係的系統，並訂定出健康建築的標準。「WELL健康建築標準」已被視為未來20年的建築趨勢。

根據國際WELL健康建築研究院（IWBI）公布，全球當前共有近43,642筆建物提交申請，台灣僅台北101、和泰興業總部、寶舖關係企業孕學林產後護理之家及「寶舖212」公區大廳等12件，包括商辦大樓、辦公空間7件、產後護理之家3件、長照機構1件、住宅範圍1件，榮獲最高鉑金級健康建築認證。

寶舖建設指出，為接軌國際健康建築最高標準，全面推進WELL健康建築建案，企業文化與公司治理中，除了行政、財務及新進人員外，已有15人取得WELL AP認證。繼「寶舖212」所屬公共空間取得WELL最高鉑金級認證之後，即將在2025年完工交屋的寶舖「CARE」，亦將進一步引進「WELL for residential」健康住宅計畫，成為全台第一棟WELL住宅版認證的健康建築。目前正預售中的復興南路新建案「寶舖全健築︱知行」，也將跟進實施，國際五大認證與一大保證讓已購客充分安心信賴，寶舖儼然成為台灣新世代健康安全住宅標竿。

「寶舖全健築︱知行」全案規劃2～3房雙主臥(25～39坪)，賞屋專線：02-27615888。

WELL，國際WELL健康建築的簡稱。 (圖／寶舖建設 提供)

名詞小辭典—WELL、WELL for residentialWELL，國際WELL健康建築的簡稱，是全球首部針對室內環境提升人體健康與福祉的建築認證標準，由健康房地產先驅美國紐約DELOS公司，結合醫學與科學建立的優質室内環境評估系統。DELOS在2013年「柯林頓全球倡議」活動上，宣布其公益承諾，設立非營利組織國際WELL健康建築研究院（International WELL Building Institute，IWBI）。

寶舖建設為全台灣首個採用並推廣「WELL for residential 健康住宅計畫」的先行者。 (圖／寶舖建設 提供)

WELL認證共有十大重要概念，分別為：音、光、空氣、水、熱舒適、營養、運動、材料、精神、社區。WELL v2 認證等級共分成四種：銅級、銀級、金級及鉑金級。除了要求建築使用環保建材外，更強調健康概念，透過建築讓在內活動的人們，身體更加健康，心情更加愉悅。截至2024年8月，全球已有137個國家約27,000餘個專案獲得認證。

IWBI新推出的「WELL 健康住宅計畫」（WELL for residential Program），以WELL 建築標準(WELL)的科學原則，以及其10個WELL概念為基礎，包含100多項健康策略，支援新建和現有住宅，適用於單戶住宅和多戶住宅建築物。該計畫現已有來自美國、英國、加拿大和澳洲等8國響應，台灣則由寶舖建設於2024年，率先加入試點計畫，成為先驅使用者。