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第七屆華文公關獎揭幕 江啟臣籲強化公共關係

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。圖／台灣暨台北市國際公共關係協會提供
立法院副院長江啟臣。圖／台灣暨台北市國際公共關係協會提供

台灣暨台北市國際公共關係協會（TIPRA）主辦的第七屆「華文公關獎」，昨晚在台北遠東香格里拉舉行頒獎典禮，廣邀海內外公關團隊交流心得與分享實務，最終再由產學媒界35位資深評審評選頒獎，期待促進公關產業整體發展。立法院副院長江啟臣也出席，並致詞表示，感謝公關人員對該產業的付出，也期望藉由這樣的活動，能讓台灣的公關產業走向新高度。

江啟臣指出，平常習慣了立法院的打打鬧鬧，有幸參與如此具意義的活動，實屬榮幸。以立法委員的亂象為例，要打造正面形象非常關鍵，尤其是在網路時代，形象可以一夕爆紅，也可能一夕崩毀，因此更需要公關從業人員的協助，為企業或品牌把關。

TIPRA理事長黎榮章表示，公共關係的高可信度，以及寬廣的溝通執行內涵，能夠強化面對公眾或特定群組的互動關係，也可以主導議題發展趨勢、透過輿情改善或解決風險危機，讓管理、行銷及傳播功能彼此連動，產生無可取代的綜效。亞洲指標與影響力數據作為輿情顧問公司，即提供一系列的聲譽管理方案及危機處理SOP，協助客戶解決品牌形象的疑難雜症，旨在放大正面議題、減少負面聲音，與利害關係人進行有效溝通。

江啟臣表示，人與人的連結，以及公共關係的維繫，無疑是現代社會最重要的基石之一，而華文公關獎的舉辦，正是為了彰顯這份價值，並進一步推動整個產業的進步與創新。江啟臣最後感謝在場的每一位公關人員，肯定他們的專業能力與辛苦付出，這些對政府、社會、企業都是不可或缺的。

江啟臣 溝通 關係

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