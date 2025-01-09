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聯合報發表AI全媒體平台

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
聯合報昨舉辦「AI賦能新識力─Streamlined Newsroom助力媒體轉型」成果發表會，吸引不少民眾聆聽。記者侯永全／攝影
聯合報昨舉辦「AI賦能新識力─Streamlined Newsroom助力媒體轉型」成果發表會，吸引不少民眾聆聽。記者侯永全／攝影

數位浪潮席捲全球，媒體產業面臨前所未有的轉型挑戰。聯合報昨天在台北舉辦「ＡＩ賦能新識力─Streamlined Newsroom助力媒體轉型」成果發表會，邀具代表性專家演講及對談，並發表結合ＡＩ技術的「Streamlined Newsroom」全媒體智慧平台，展現媒體智慧轉型成果，未來也將推廣至媒體業界等。

這場發表會匯集國內媒體、出版及文化教育產業等各領域重量級人士。合作單位數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然、聯合報社長游美月代表出席，並由聯經數位總經理林政良、技術總監張凱迪發表「Streamlined Newsroom」平台。

發表會邀請多位產業專家專題演講，包括25sprout新芽網路的共同創辦人暨執行長劉邦彥、ChimesAI詠鋐智能執行長謝宗震、CROSSBOT睿思創新執行長陳益祥，及Aicast有聲書平台的聯經數位經理梁家瑞，分享ＡＩ技術應用及跨領域進行數位轉型的寶貴經驗，並由聯合報新聞部總編輯王茂臻主持，與講者以「克服困難，ＡＩ加速數位變革」為主題對談，盼促進媒體產業智慧轉型。

游美月說，Streamlined Newsroom平台首要目標，是轉變過去新聞的編排模式，推動「數位優先」的編撰理念，專注於數據驅動內容、智慧技術導入及內容發行優化，實現更高效、更智能化的新聞編輯與發布流程。未來將推廣至正在數位轉型初期的媒體業界、學校及內容創作者等，預期可加速媒體產業在數位化與數據應用方面的進步。

陳正然指出，面對網路科技對媒體巨大衝擊，聯合報不只站穩腳步，且不斷推出創新作為，發表新平台不只是單一計畫成果，而是一家媒體集團將新聞專業與數位科技完美結合典範。

聯合報憑藉七十三年的深厚底蘊和超過七百萬會員的數據基礎，此次發表會展現台灣媒體業運用ＡＩ技術推動產業升級的決心。期待透過Streamlined Newsroom平台的推出，不僅能降低媒體數位化的成本，活化台灣數位資產的價值，也能協助更多內容創作者，在數位時代找到成功的營運方向。

創作者 發表會 網路

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