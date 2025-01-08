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藝術家林惺嶽辭世 管碧玲感念留下台灣山海永恆意象

中央社／ 高雄8日電

藝術家林惺嶽7日凌晨辭世，享壽87歲。海委會主委管碧玲引述林惺嶽去年獲首屆海洋文化獎時感言，感念他詮釋台灣山川及生靈主體意識，感謝他為台灣海洋留下永恆磅礡經典。

海洋委員會主委管碧玲在臉書（Facebook）發文對林惺嶽辭世表達無限哀傷感念，管碧玲表示，林惺嶽身兼畫家、美術教育家及文化評論家，他是台灣卓然有成、磅礡成一大家的藝術大師，他的繪畫專注關懷台灣土地，有仰視穹蒼，也有俯視大地的無限想像，揮灑台灣山水意境，也詮釋台灣山川及生靈的主體意識。

管碧玲指出，她過去曾有幸受林惺嶽邀約，接受他宏闊寬大導覽解說，及欣賞他如史詩般揮灑台灣大地與子民的作品，「實屬我一生珍貴難得的藝術體驗」；而林惺嶽7日清晨辭世離去，綜觀他一生創作，留給台灣無數寬大宏偉經典，「我相信林惺嶽老師並沒有遠行，他已化為春風，化為甘霖，還在他所依依戀戀的台灣天地悠遊，繼續滋潤台灣藝術，情深天長而地久。」

管碧玲表示，林惺嶽去年11月獲首屆國家「海洋文化獎」，但他當時已無法親自出席頒獎典禮，由他人代為領獎並轉達林惺嶽感言，「畫家的使命，是用生命去貫徹繪畫這件事，畫出這片孕育他生命的山與海」、「一個畫家最大的心願是在他辭世的時候，在他的畫作前，劃下最後一筆劃」，管碧玲說，這應是他過世前，最後留下的畫家生命詮釋，「磅礡氣勢溢於言表，這就是林老師的風格」。

海委會指出，林惺嶽以獨特藝術視角，對台灣海洋進行深刻詮釋與表現，以畫作建構堅毅自信台灣意象，他以史詩般筆調，揮灑豐饒渾厚生命能量，為台灣海洋磅礡氣勢與神奇魅力落下精彩詮釋，道盡他對台灣壯闊情懷與澎湃情感，創造出台灣海洋及其源頭的激流經典圖像，獲首屆海洋文化獎。

畫家 管碧玲

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