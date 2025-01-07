賴總統盼調查局畢業生不忘初衷 守護國家安全

賴總統7日上午出席「法務部調查局調查班第61期結業典禮」，期許結業學員深知自身工作使命、不忘初衷、堅持理想，並持續精進各項技能、時時創新、提高警覺，才能肩負起守護國家安全、維護社會安定，以及讓人民安心的重責大任。

賴總統首先頒發結業學員證書、輔導員榮譽狀及結業總成績前三名獎牌。隨後致詞時表示，他要恭喜調查班學員們順利結業，也恭喜在座的家長，看到孩子順利完成訓練，即將進入社會為國家、社會及人民服務，一定非常高興。

賴總統說，今年有103位國家安全生力軍加入調查局，對國家社會而言是一大喜事。調查局每年舉辦調查員招考、訓練，並賦予學員重責大任，他要特別向法務部鄭銘謙部長、調查局陳白立局長及本期11位輔導員表達誠摯感謝。

賴總統也提出三點期許勉勵結業學員。第一、一定要深知自身工作的使命。調查局的工作性質不同於一般工作，牽涉到國家安全及社會穩定，必須積極對抗來自中國大陸的滲透、統戰及併吞，也要與相關部會合作，共同打擊犯罪，才能讓國家安全、社會安定，以及讓人民安心。

賴總統提到，第二、不忘初衷。今年的結業學員裡，有來自國家安全單位、警察單位，也有本身具備律師、會計師、土木技師等資格。相信大家會報考調查局，都是對此工作深具使命感，因此他要勉勵學員，不論受到任何威脅利誘，都能不忘初衷。權力之所在也常是誘惑之所在，手握公權力執行任務時，必然會碰到困難、挑戰、甚至威脅利誘，一定要記取調查局所賦予的訓練，不忘初衷、堅持理想。

賴總統接著說，第三、持續精進各項技能。社會持續進步，現代的犯罪技巧也持續創新，「但我們要秉持『邪不勝正』的信念，與時俱進提升自己的專業能力、時時創新，並提高警覺，才有辦法打擊黑金槍毒詐，或是面對中國的滲透、統戰等各種伎倆」。

最後，賴總統再次祝福結業學員們未來工作順利、身體健康，並感謝親友們支持學員加入調查局的行列。

此外，賴總統7日出席「法務部調查局調查班結業典禮」，因應近期網紅八囧拍攝影片拆解中共對台統戰手法，以及國安局近日公布「2024年中共網駭手法分析」揭露中國大陸對台滲透資訊展等，賴總統親自主持結業典禮並勗勉結業學員，別具意義。賴總統致詞時，特別提及對調查班第61期的期許，強調面對任何威脅利誘都要莫忘初衷，對內打擊黑、金、槍、毒、詐騙；對外則與相關部會協同合作，積極對抗來自中國大陸統戰與滲透，達到國家安全、社會安定、人民安心目標。

調查局肩負偵查犯罪最前線的重責大任，是「執法台灣隊」，維護國家安全、防制重大犯罪，近年因應國內外政經情勢，調查局工作更著重於落實公私部門協力合作，對內打擊犯罪、穩定國內金融秩序、執行肅貪廉政，對外則反制中共複合式滲透破壞、偵辦國安營業秘密、協助完善我國資安防護網絡。第61期調查班有103位學員，包括調查工作、電子科學、資訊科學、法律實務、財經實務等專業，平均年齡25歲，是守護國家安全不可或缺的即戰力生力軍。

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