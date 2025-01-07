快訊

台中市長布局開跑！最新民調藍營領先 綠營黨內他最被看好

饗饗信義店疑食物中毒！9人就醫「共食食材曝」 北市衛生局要求停業

獨／仙人再來指路？台積電鉅額交易驚見1,189.04元新天價

賴總統盼調查局畢業生不忘初衷 守護國家安全

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴總統7日上午出席「法務部調查局調查班第61期結業典禮」，期許結業學員深知自身工作使命、不忘初衷、堅持理想，並持續精進各項技能、時時創新、提高警覺，才能肩負起守護國家安全、維護社會安定，以及讓人民安心的重責大任。

賴總統首先頒發結業學員證書、輔導員榮譽狀及結業總成績前三名獎牌。隨後致詞時表示，他要恭喜調查班學員們順利結業，也恭喜在座的家長，看到孩子順利完成訓練，即將進入社會為國家、社會及人民服務，一定非常高興。

賴總統說，今年有103位國家安全生力軍加入調查局，對國家社會而言是一大喜事。調查局每年舉辦調查員招考、訓練，並賦予學員重責大任，他要特別向法務部鄭銘謙部長、調查局陳白立局長及本期11位輔導員表達誠摯感謝。

賴總統也提出三點期許勉勵結業學員。第一、一定要深知自身工作的使命。調查局的工作性質不同於一般工作，牽涉到國家安全及社會穩定，必須積極對抗來自中國大陸的滲透、統戰及併吞，也要與相關部會合作，共同打擊犯罪，才能讓國家安全、社會安定，以及讓人民安心。

賴總統提到，第二、不忘初衷。今年的結業學員裡，有來自國家安全單位、警察單位，也有本身具備律師、會計師、土木技師等資格。相信大家會報考調查局，都是對此工作深具使命感，因此他要勉勵學員，不論受到任何威脅利誘，都能不忘初衷。權力之所在也常是誘惑之所在，手握公權力執行任務時，必然會碰到困難、挑戰、甚至威脅利誘，一定要記取調查局所賦予的訓練，不忘初衷、堅持理想。

賴總統接著說，第三、持續精進各項技能。社會持續進步，現代的犯罪技巧也持續創新，「但我們要秉持『邪不勝正』的信念，與時俱進提升自己的專業能力、時時創新，並提高警覺，才有辦法打擊黑金槍毒詐，或是面對中國的滲透、統戰等各種伎倆」。

最後，賴總統再次祝福結業學員們未來工作順利、身體健康，並感謝親友們支持學員加入調查局的行列。

此外，賴總統7日出席「法務部調查局調查班結業典禮」，因應近期網紅八囧拍攝影片拆解中共對台統戰手法，以及國安局近日公布「2024年中共網駭手法分析」揭露中國大陸對台滲透資訊展等，賴總統親自主持結業典禮並勗勉結業學員，別具意義。賴總統致詞時，特別提及對調查班第61期的期許，強調面對任何威脅利誘都要莫忘初衷，對內打擊黑、金、槍、毒、詐騙；對外則與相關部會協同合作，積極對抗來自中國大陸統戰與滲透，達到國家安全、社會安定、人民安心目標。

調查局肩負偵查犯罪最前線的重責大任，是「執法台灣隊」，維護國家安全、防制重大犯罪，近年因應國內外政經情勢，調查局工作更著重於落實公私部門協力合作，對內打擊犯罪、穩定國內金融秩序、執行肅貪廉政，對外則反制中共複合式滲透破壞、偵辦國安營業秘密、協助完善我國資安防護網絡。第61期調查班有103位學員，包括調查工作、電子科學、資訊科學、法律實務、財經實務等專業，平均年齡25歲，是守護國家安全不可或缺的即戰力生力軍。

中共 調查局

延伸閱讀

影／民眾黨號召司法節上街頭 法務部長：依法申請「我們都尊重」

民眾黨號召公民司法節上街 法務部：尊重

林姿妙有罪「檢」、「廉」誰成事？ 一段辦案秘辛流出

7名新派任檢察長名單出爐！檢察總長派的2人未出線

相關新聞

調查班61期結業 前三名具備財經、法律、外語背景專長

法務部調查局今舉行調查班第61期結業典禮，總統賴清德親臨主持頒獎，並與103位學員合影。本期結業前三名李秉容、林子文、黃...

大罷免全面開戰！國民黨立院黨團決議反制 罷38席綠委

民進黨立院黨團總召柯建銘6日揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41席國民黨區域立委。國民黨立委賴士葆今天表示，國民黨立院黨團大會決議，全面開戰，罷免民進黨38席區域立委，預計分階段進行。...

環團籲除役協和電廠 四接改再生能源廠

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「只用網站徵求空汙意見，不如將天然氣四接改成再生能源電廠！」守護外木山行動小組等環團7日在環境部門口抗議，呼籲儘速將協和電廠除役、四接改成再生能源電廠。環團指出，台電說不

照片看歷史／歷經滄桑 1980年尹縣長作家陳若曦返台

1974年以「尹縣長」一書引起全世界正視的女作家陳若曦，1980年1月7日晚間搭機自美返抵暌違18年的台灣，將停留10天和國內文藝界人士聚會。邀請陳若曦回國的吳三連文藝基金會，安排她在中正機場（現桃園機場）和新聞界簡單會談。1980年1月8日下午4時在國賓飯店2樓舉行記者會，晚上參加吳三連的晚宴。

戒嚴、解嚴世代都要看！一展看盡解嚴後台灣建築劇變

忠泰美術館年度大型建築研究展《台灣建築的解嚴世代》展出以來頗受好評，展期現正倒數中，該展探問1987年的「解嚴」之於台灣...

白色恐怖紀錄片詮釋歷史 傳播效果值得研究

紀錄片因其影像特質，能更直觀地呈現庶民階級的聲音與歷史記憶，往往比文字更能打動人心，進而影響社會記憶。根據台灣藝術大學賴祥蔚教授的研究報告指出，紀錄片作為歷史敘述的一種形式，其在詮釋歷史與記錄真實之間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。