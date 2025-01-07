調查班61期結業 前三名具備財經、法律、外語背景專長

法務部調查局今舉行調查班第61期結業典禮，總統賴清德親臨主持頒獎，並與103位學員合影。本期結業前三名李秉容、林子文、黄非比，分別具有財經、法律、外語專長，他們均將以自身專業能力，為國家貢獻心力。

調查局指出，本期原有112位學員入所受訓，在展抱山莊接受1年嚴格訓練後，共計103位學員順利結業，其中男生54位，女生49位，包含隨班附訓憲兵中尉1位，平均年齡26歲；103位學員今順利結訓，為調查局生力軍，共同肩負起維護國家安全、防制重大犯罪的神聖使命。

第一名畢業的學員為財經實務組李秉容(女)，畢業台大財金系，求學時期曾前往荷蘭萊頓大學交換學生，畢業後台灣廣告代理商龍頭一奥美集團資深行銷專員。她表示，曾為迎合社會期待而迷失方向，靜下心來沉澱、思考，探尋更符合自己價值觀的工作，決定將所學工作經歷用在非商業範疇，多發揮自我價值為社會、國家貢獻心力。

李秉容表示，訓練期間感謝在法律專業領域接受大家幫助，另期末體能測驗前，腳踝韌帶撕裂傷，身邊學長陪伴我度過復原期、最終通過結業。她認為，財金背景為自身優勢，虛擬貨幣等金融犯罪興起，過去工作經歷讓他熟悉網路社群，因而對未來工作有很大幫助。

第二名結業學員法律實務組林子文(男)，東吳大學法律系畢業，通過高考三等法制職系法制科及專技人員律師高考，他認為，調查官工作第一線接觸犯罪事證，藉由蒐集各項犯罪事證，將法律與事實緊密結合，得以實踐心中正義；未來期許慎獨自律，並持續精進多元技能，以成為兼具專業與格局的調查官，為社會貢獻微薄之力。

林子文表示，受訓當中再再提醒分發後即掌握公權力，如同總統勉勵所言，面對金錢或其他的誘惑，受訓期間除專業技能外，最主要是磨練心志，面對困難不放棄的心態、面對誘惑時能夠抵抗，他已做好準備投入調查工作，相信103位學員都做好準備。

結業第三名為黄非比(女)，調查工作組(選試法文)，求學時參與教育部海外人才培育計畫，獲選為法國選送生，赴巴黎政治學院公費留學一年。她指出，2019年於巴黎政治學院進修時，法國正罩於恐怖攻擊陰霾中，目睹社會動盪所帶來的恐懼，深感情報工作對於防範恐怖攻擊、保護國民安全之重要性，回國報考調查局，盼藉由所學為反恐任務盡一份心力。

黄非比表示，我國和外國司法互助非常頻繁，期許透過國外留學經驗、外語能力為調查局、司法體系、犯罪偵查工作盡一分心力。對於境外勢力侵擾，她認為，加強情報工作，畢竟國際情勢動盪不安、瞬息萬變，只有加強情報工作、情報員專業能力，讓工作順利進行。

調查局指出，103位結業學員除高等學歷外，多人具有實務工作經歷，其中7人通過律師考試，11人通過資訊、電信工程、會計、土木等高普考，12人通過警察、司法、關務、國家安全局等特考。學員們在一年的嚴格訓練中，除通過涵蓋國家安全、犯罪調查有關法律、資訊、科技等專業知能及體育技能多項測驗，亦完成10公里馬拉松、海泳及登山等挑戰，培養調查官未來投入實務工作的專業能力與堅毅精神。 法務部調查局今舉行調查班第61期結業典禮，本期結業前三名李秉容（中）、林子文（右）、黄非比（左），分別具有財經、法律、外語專長。記者黃義書／攝影 法務部調查局今舉行調查班第61期結業典禮，本期結業前三名李秉容（中）、林子文（右）、黄非比（左），分別具有財經、法律、外語專長。記者黃義書／攝影

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