環團籲除役協和電廠 四接改再生能源廠

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「只用網站徵求空汙意見，不如將天然氣四接改成再生能源電廠！」守護外木山行動小組等環團7日在環境部門口抗議，呼籲儘速將協和電廠除役、四接改成再生能源電廠。環團指出，台電說不改燃氣發電就要燒重油，還有燃氣不會排放硫氧化物都是說謊，恐須負法律責任。

徵求好空氣卻不聽民意

王醒之表示，環境部近日舉辦「好空氣許願池」的活動，希望徵集民眾改善空汙的意見，但基隆過去承受了3座火力發電廠的汙染，而政府現在要蓋四接與燃氣電廠，還宣稱「阻止協和改成燃氣發電，就要一直燒重油」、「協和燃氣發電不會排放硫氧化物」，但這兩者都是謊言，新協和電廠未來每年還會排放1221噸空汙。

燃燒重油的部分，王醒之拿出台電的文件指出，由於協和舊的3、4號機組空汙防制標準已無改善空間，燃油機組要在今年7月前除役，因此不會因為不改成燃氣，就會一直燒重油。

他提醒說，基隆四接將於本月進行環評，盼基隆市民部只要向環境部許願，也要到環評現場，讓各界聽見基隆人的心聲。

燃油電廠要除役

蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅強調，公共政策應該基於正確與充分的資訊討論，台電在上述兩個狀況造假，恐須負擔法律責任，並呼籲政府不要再將燃氣當成再生能源，應將「四接」改為發展節能、能源管理、儲能與再生能源等「四能」政策。陳冠羽也說，盼基隆市長謝國樑出席環評會議，以捍衛基隆人權益。

台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍指出，她要在「好空氣許願池」許下願望：逐步選出適當的再生能源場址取代全台火力發電廠，為民眾帶來真正好空氣！她強調，之前去基隆看黃色小鴨幾乎都是灰灰的，就是受到空污影響。

四接改再生電廠

環團許下「四能換四接」、「停止燃氣漂綠」、「協和燃油除役」、「汰火電轉再生」、「告別酸雨」5個願望，並將紙作硬幣丟入象徵環境部的許願池中，盼達成願望。環境部則由大氣司簡任技正孫忠偉接下相關陳情，表示會將意見帶回部內研議。

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