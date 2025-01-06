政院送暖獨居長者 加強共餐送餐居家醫療服務
台灣2025年已進入超高齡社會，政院官員今天說，近期行政院召開「持續推動獨居長者關懷送暖政策」會議，除了持續提供已列冊的5.5萬獨居年長者支援服務，也優先調查75歲以上的潛在對象，提供共餐、送餐及居家醫療等服務。
政院官員今天指出，台灣今年已進入超高齡社會，65歲以上老年人口占總人口數已經達20%，獨居老人議題需要特別關注；總統賴清德在健康台灣架構下，提出需主動掌握高齡者使用社會服務的狀況，尤其是獨居的長輩，更需要政府積極提供專業服務與關懷訪視，加強並優化對長者的關懷與共餐、送餐服務。
政院官員說，行政院長卓榮泰同樣重視獨居老人議題，上個月曾在公開行程之餘，到關懷據點與社區銀髮長輩一起喝麻油雞湯、冬至進補，在聊天的過程中，卓榮泰特別感謝社區據點對周邊年長者提供的關懷與服務，也認為政府要再做得更多，讓獨居長者獲得更溫暖的支持。
政院官員表示，近期行政院召開「持續推動獨居長者關懷送暖政策」會議，會中除了要求衛福部建構一體化服務系統回應多元需求，並結合社區據點建立區域守護網，持續提供目前已列冊的5.5萬獨居年長者支援服務之外，也請衛福部與民政體系合作，優先調查75歲以上的潛在對象，藉此確立需求名單以及需求內容。
政院官員進一步說，透過社福系統持續追蹤，提供整合式服務，包括「據點」共餐、保健及健康促進服務，或「到宅」關懷訪視、送餐及居家醫療等服務，並依需求轉介長照、居家醫療、社區醫療體系等服務，以社區照顧關懷據點為基礎，持續推動獨居老人關懷政策，提供獨居長者即時溫暖的支援。
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言