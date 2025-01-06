白色恐怖紀錄片詮釋歷史 傳播效果值得研究
紀錄片因其影像特質，能更直觀地呈現庶民階級的聲音與歷史記憶，往往比文字更能打動人心，進而影響社會記憶。根據台灣藝術大學賴祥蔚教授的研究報告指出，紀錄片作為歷史敘述的一種形式，其在詮釋歷史與記錄真實之間，常常存在主觀性與局限，值得研究。
研究顯示，紀錄片的創作者如同歷史學家，具有自身的立場與道德訴求，在影像構成上往往注入特定價值觀或政治意識。以白色恐怖紀錄片為例，若干紀錄片結合非當事人的歷史影像，或是透過動畫、話劇再現受難者的故事，但必然受限於無法還原現場，影像可能更多是「象徵性呈現」，而非純粹的歷史紀錄。這種呈現有其藝術性，其傳播效果值得研究。
台灣紀錄片量雖日益增加，但對於影像美學與文本形式的探討仍顯不足，導致紀錄片在反映白色恐怖歷史時，易受製作動機與體制影響，形成片面敘述。 賴教授研究指出，透過不同敘事視角與受訪者背景的交叉分析，能更全面地還原歷史脈絡，避免影像與真實之間的落差成為歷史記憶的誤區。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言