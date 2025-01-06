白色恐怖紀錄片詮釋歷史 傳播效果值得研究

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片為國家人權館YouTube截圖
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紀錄片因其影像特質，能更直觀地呈現庶民階級的聲音與歷史記憶，往往比文字更能打動人心，進而影響社會記憶。根據台灣藝術大學賴祥蔚教授的研究報告指出，紀錄片作為歷史敘述的一種形式，其在詮釋歷史與記錄真實之間，常常存在主觀性與局限，值得研究。

研究顯示，紀錄片的創作者如同歷史學家，具有自身的立場與道德訴求，在影像構成上往往注入特定價值觀或政治意識。以白色恐怖紀錄片為例，若干紀錄片結合非當事人的歷史影像，或是透過動畫、話劇再現受難者的故事，但必然受限於無法還原現場，影像可能更多是「象徵性呈現」，而非純粹的歷史紀錄。這種呈現有其藝術性，其傳播效果值得研究。

台灣紀錄片量雖日益增加，但對於影像美學與文本形式的探討仍顯不足，導致紀錄片在反映白色恐怖歷史時，易受製作動機與體制影響，形成片面敘述。 賴教授研究指出，透過不同敘事視角與受訪者背景的交叉分析，能更全面地還原歷史脈絡，避免影像與真實之間的落差成為歷史記憶的誤區。

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