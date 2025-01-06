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瓜國大使呈遞到任國書 賴總統盼情誼更上一層樓

中央社／ 台北6日電

總統賴清德今天接受瓜地馬拉新任駐台大使艾特維呈遞到任國書，艾特維說，到任國書呈遞象徵瓜地馬拉相當珍惜兩國邦誼，並有意維繫強化雙邊關係；賴總統說，期待在兩國90年邦誼深厚基礎上，能夠得利於艾特維32年豐富外交經驗，讓兩國情誼能夠更上一層樓。

賴總統今天在總統府接受瓜地馬拉共和國新任駐台特命全權大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）呈遞到任國書。

賴總統致詞表示，在慶祝兩國90週年邦誼時刻，台灣非常歡迎艾特維抵台履新，見證兩國邦誼邁向新里程碑。

賴總統說，艾特維是非常傑出的資深外交官，曾擔任美洲國家組織，以及國際法院常任代表，資歷非常豐富，這次派駐台灣，充分顯示瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）重視兩國邦誼。

賴總統表示，非常期待中華民國台灣和瓜地馬拉共和國在過去90年深厚基礎上，能夠得利於艾特維32年豐富外交經驗，讓兩國情誼能夠更上一層樓。

賴總統說，近年來台灣和瓜地馬拉交流越來越密切，兩國在醫療衛生、農業技術、教育文化等領域都有豐碩合作成果；阿雷巴洛上任之初，兩人曾透過視訊，他代表台灣人民向阿雷巴洛祝福，也表達兩國持續增進經貿交流。

賴總統說，感謝瓜地馬拉政府長期以來在多個國際領域，持續透過各種方式為台灣發聲，支持台灣國際參與，期待新的一年在艾特維協助之下，台灣與瓜地馬拉繼續相互扶持，促進兩國繁榮發展。

艾特維隨後致詞表示，非常榮幸可以親自向賴總統呈遞到任國書，他定將竭盡所能持續致力強化兩國友好關係。

他說，到任國書呈遞象徵著瓜地馬拉相當珍惜兩國邦誼，並且有意維繫並強化台瓜雙邊關係。台瓜的邦誼是兩國長期以來持續細心耕耘的關係，不但希望能夠繼續維繫下去，還希望雙邊關係更加友好。

艾特維指出，誠如賴總統所言，不久前瓜地馬拉共和國及中華民國台灣慶祝建立外交關係90週年，90年說出口來很容易，但是在如此漫長歲月中，台瓜兩國累積誠摯密切交流互動，並且持續不斷合作關係強化雙邊友誼。

艾特維說，兩國發展及強化雙邊關係精神，奠定在兩國都愛好和平，追求民主以及互惠互利關係，同時，尊重國際法對於國與國之間和諧相處的普世價值跟原則。

他說，尊重人民自決、國家主權以及不干涉他國內政，是台瓜兩國長達90年邦誼所奉行原則，也是繼續發展強化兩國友好互惠情誼的基礎。

艾特維表示，希望瓜地馬拉及台灣的未來世代都能認同，今天一起為兩國關係所做努力，讓兩國邦誼更加穩固，為人民創造更多福祉。

瓜地馬拉 關係

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