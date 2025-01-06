不讓距離成為送愛的限制 一粒麥子基金會與7-ELEVEN攜手合作讓偏區長輩吃得飽也能吃得健康

文／ 王蓓禹 提供

隨著台灣步入高齡化，對於高齡者的健康議題的日益重視，根據衛福部資料顯示，年長者常因生理機能、藥物影響、心理社會因素等，使營養更容易失衡。對此長期照顧長者的一粒麥子基金會執行長林木泉表示：「營養不均在偏遠地區獨居長輩身上十分普遍，許多長輩因行動不便、經濟困窘或居住太偏遠，所以常以罐頭、乾糧等簡易食物果腹，有些甚至是有一餐沒一餐，這讓使我們做送餐服務時，不僅希望長輩能吃飽，更要吃得健康。」

一粒麥子基金會與營養師合作，為長輩精心調配營養均衡的餐點。 圖／吳欣穎 攝影
一粒麥子基金會與營養師合作，為長輩精心調配營養均衡的餐點。 圖／吳欣穎 攝影

一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN 提供偏區長輩多元均衡的餐食
為了製作出美味均衡的餐食，一粒麥子基金會與營養師合作，根據長者的身體需求規劃菜單，若長輩有牙口不好，或是有特殊飲食等需求，社工們也詳細記錄，一一專門客製。

打開手機就能捐款，OPENPOINT APP零錢包功能，一元也能線上捐。 圖／吳欣穎 攝影
打開手機就能捐款，OPENPOINT APP零錢包功能，一元也能線上捐。 圖／吳欣穎 攝影

林木泉執行長感慨說：「雖然一粒麥子盡可能照顧更多的獨居長者，但在人力有限的情況下，仍有關照不到的地方，為了將公益觸角延伸更遠，自2015年起，一粒麥子基金會與7-ELEVEN攜手推動偏遠地區長者餐食照顧計畫，透過門市廚房、門市待用餐券及OPENPOINT行動隨時取等多樣便利方式，不僅讓餐食服務效能擴大，也能幫助長輩攝取到一些不易保存的營養食品，如牛奶、豆漿、蔬果等，使偏鄉獨居長者都能獲得均衡飲食，享受健康生活」而2024年雙方再度合作推廣「好好吃飯 福氣滿滿」公益募款活動，並由藝人郭彥均擔任『一日送餐員』一同參與，號召民眾響應公益，讓7-ELEVEN旗下7千多間門市成為善意傳遞的據點。消費者可到門市捐零錢，或是利用ibon、OPENPOINT APP零錢包功能捐款，即使一元也能線上捐，一起將這些善款轉化成營養餐食，送到偏遠地區長者手中。

一粒麥子基金會與7-ELEVEN合作推廣「好好吃飯 福氣滿滿」公益募款活動，幫助偏遠地區長輩都能獲得均衡飲食，享受健康生活。 圖／吳欣穎 攝影
一粒麥子基金會與7-ELEVEN合作推廣「好好吃飯 福氣滿滿」公益募款活動，幫助偏遠地區長輩都能獲得均衡飲食，享受健康生活。 圖／吳欣穎 攝影

將公益與永續結合 不僅關懷長輩也愛護地球
秉持著愛人也愛環境的理念，一粒麥子基金會把公益行動與環境永續結合，以「低碳服務，創新永續」作為執行主題。林木泉執行長解釋，近年來社會越來越重視低碳永續，因此基金會也開始審視工作中有哪些地方能夠做到。首先是運具，將油車更換輕油電與電動車；接著是無紙化作業，為此基金會引入送餐資訊系統，將原本的紙本派送轉為電子化，甚至與7-ELEVEN合作也朝向數位化模式，例如行動隨時取、線上捐款服務等，都讓團隊在服務工作上更加智能。林木泉執行長感性地說：「數位轉型並非容易事，尤其我們有些志工年紀偏大，學習新東西需要更多調適，但很感謝所有人願意學習、互相幫忙，讓這個轉換過程能順利完成。」

提起低碳環保，林木泉執行長希望不只是基金會，也能帶動民眾一起，因此原本基金會用來推廣健康生活的「好鄰居健康教室」，也開始加入友善環境課程，協助地方教育節能減碳的重要性。

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