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美媒：中國駭客侵入美國基建 意圖犯台時拖延援助

中央社／ 紐約5日專電

「華爾街日報」報導，與中國有關的駭客侵入美國基礎設施，美國國安局人員發現，北京已開始為可能的侵台行動進行包括對美國在內的網路任務，所有作為都是為犯台時，拖延美國的支援回應。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，美國國家安全局（National Security Agency）分析人員發現，北京已開始為可能的侵台行動進行網路基礎工作，當中也包括美國的面向。這些資訊讓調查人員看到網路駭客行動還有更高層次。

西方國安官員指出，美方官員會向盟友提供基建設施遭駭客侵入的資訊。多位拜登（Joe Biden）政府跨部門資深國安官員認為，駭客聚焦於美國的關島與西岸城市，但目標實為台灣。中國所有作為都是為共軍可能侵台時，延緩美國回應，讓美方支援抵台前，數天內即掌握局勢。

但有些駭客侵入目標讓安全人員得停下來思考，例如侵入某個位於美國西岸的小型航空控制台和水資源處理設備。熟悉調查的官員評估，目的可能是為奪取飛行器路線安排權或中斷水資源供應，造成當地民眾生活痛苦。

前美國國安局副局長巴恩斯（George Barnes）曾在訪談中質疑，2022年末至2023年中，北京的計畫是否刻意要讓美國發現駭客蹤跡，以刺激美國在可能的台海危機中保持距離。巴恩斯說，台海若發生衝突，繼台灣之後，美國會是網路攻擊侵擾的頭號目標。

華爾街日報報導，近期美國網路電信業者威瑞森通訊（Verizon Communications）、AT&T、流明科技（Lumen Technologies）與T-Mobile等遭駭客入侵，在華盛頓地區工作的網路使用者個資是首個目標。

此外，老舊辦公室與家用網路設備缺乏更精密防密設計，需全面更換。2021年8月19日，位於休士頓某港口的資安密碼登錄系統，31秒就被駭客成功進入。

美方官員曾在會議中向中方官員提出駭客IP位置的證據，中方官員表示會檢視並回覆。但熟悉雙方互動的美方官員指出，中方至今未見具體回應。

參與電信業遭駭客侵入調查的美國國安官員表示，問題非常嚴重，美國電信網路近乎不設防，很難完全清除中國駭客。

有些資深官員與議員已由傳統手機通話轉為使用加密軟體，例如Signal。聯邦法務官員也通知各州與地方警力，轉用加密軟體溝通；聯邦探員處理機密案件已轉用內部加密系統。

網路攻擊 美國 駭客

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