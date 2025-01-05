獨／抗癌2年 國發會前副主委游建華病逝享壽62歲
國發會前副主委、桃園市政府前副市長游建華3日胰臟癌病逝，享壽62歲。
據指出，游建華抗癌已2年。稍早家屬對外證實，游建華於3日因病離世，目前靈位設在桃園區福靈園8號靈堂。
家屬表示，游生前交代低調簡單辦理後事，所以懇辭一切花籃、祭品、奠儀，歡迎各界到靈堂來做最後道別。
游建華是台大環工博士，有30多年公務經驗，當年他最引以為傲的就是不到30歲就擔任新竹市交通局長和全台最年輕局長。之後他歷任呂秀蓮桃園縣長任內的建設局長、也是朱立倫時代的交通局長，是少數能游走藍綠的行政官員。
游建華公務生涯從基層技士做起，曾擔任總統府參事、高鐵局副局長。桃園市長鄭文燦當選首屆市長後，從國民黨籍新竹市長許明財陣營中將他延攬入小內閣，一路從祕書長當到副市長，離開桃市府後，在鄭文燦推薦下又到國發會任職，直到去年520之後，才自國發會卸任。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言