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獨／抗癌2年 國發會前副主委游建華病逝享壽62歲

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獨／抗癌2年 國發會前副主委游建華病逝享壽62歲

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國發會前副主委游建華元月三日病逝。圖／報系資料照
國發會前副主委游建華元月三日病逝。圖／報系資料照

國發會前副主委、桃園市政府前副市長游建華3日胰臟癌病逝，享壽62歲。

據指出，游建華抗癌已2年。稍早家屬對外證實，游建華於3日因病離世，目前靈位設在桃園區福靈園8號靈堂。

家屬表示，游生前交代低調簡單辦理後事，所以懇辭一切花籃、祭品、奠儀，歡迎各界到靈堂來做最後道別。

游建華是台大環工博士，有30多年公務經驗，當年他最引以為傲的就是不到30歲就擔任新竹市交通局長和全台最年輕局長。之後他歷任呂秀蓮桃園縣長任內的建設局長、也是朱立倫時代的交通局長，是少數能游走藍綠的行政官員。

游建華公務生涯從基層技士做起，曾擔任總統府參事、高鐵局副局長。桃園市長鄭文燦當選首屆市長後，從國民黨籍新竹市長許明財陣營中將他延攬入小內閣，一路從祕書長當到副市長，離開桃市府後，在鄭文燦推薦下又到國發會任職，直到去年520之後，才自國發會卸任。

游建華 胰臟癌

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