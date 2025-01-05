聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報一周大事12/29~1/4
國內
31日：立法院三讀通過就業服務法部分條文修正案，年滿八十歲或七十至七十九歲罹患癌症二期以上者，得免巴氏量表評估聘僱外籍看護。
31日：宜蘭地方法院一審宣判，依照圖利、特殊洗錢、公務員財產來源不明等罪，判處宜蘭縣長林姿妙有期徒刑十二年六月、褫奪公權六年。
2日：民眾黨前主席柯文哲等人涉貪被訴，台北地院第三度召開「接押庭」，法院最後裁定四人羈押。
國外
29日：美國前總統卡特於喬治亞州的家中過世，享嵩壽一百歲。
29日：南韓濟州航空一架波音737-800型客機，在南韓全羅南道務安國際機場降落時墜毀，機上一七九人罹難，僅二名機組員生還。
3日：首爾西部地方法院去年底簽發對尹錫悅的拘票，南韓公調處準備逮捕尹錫悅，但與總統警護處人員和軍警對峙五個半小時，最後無功而返撤離。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言