聯合報一周大事12/29~1/4

宜蘭新生國小教師林子顏今年44歲，跑步成痴，單月累計跑量達1000公里，10年來已完成超過4萬公里的跑程，甚至用雙腳刻畫出全馬公里數的「宜蘭版小台灣」等足跡，成為路跑界經典「朝聖」之路。他不是在運動，就是在前往運動的路上，滿腔熱情不僅鼓勵學生跑起來，更感染身邊親友重拾運動習慣。

2025-01-04 13:00