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聯合報一周大事12/29~1/4

聯合報／ 本報訊
去年年底立法院三讀通過法案，使得80歲以上老人免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護。聯合報系資料照
去年年底立法院三讀通過法案，使得80歲以上老人免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護。聯合報系資料照

國內

31日：立法院三讀通過就業服務法部分條文修正案，年滿八十歲或七十至七十九歲罹患癌症二期以上者，得免巴氏量表評估聘僱外籍看護。

31日：宜蘭地方法院一審宣判，依照圖利、特殊洗錢、公務員財產來源不明等罪，判處宜蘭縣長林姿妙有期徒刑十二年六月、褫奪公權六年。

2日：民眾黨前主席柯文哲等人涉貪被訴，台北地院第三度召開「接押庭」，法院最後裁定四人羈押。

國外

29日：美國前總統卡特於喬治亞州的家中過世，享嵩壽一百歲。

29日：南韓濟州航空一架波音737-800型客機，在南韓全羅南道務安國際機場降落時墜毀，機上一七九人罹難，僅二名機組員生還。

3日：首爾西部地方法院去年底簽發對尹錫悅的拘票，南韓公調處準備逮捕尹錫悅，但與總統警護處人員和軍警對峙五個半小時，最後無功而返撤離。

南韓 宜蘭 尹錫悅

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