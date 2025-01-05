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回響／非法濫倒零容忍 政院2月提解方

聯合報／ 記者葉冠妤吳淑玲／連線報導
台南市刑大「掃蕩環保組織犯罪集團」，查獲15處非法傾倒掩埋廢棄物。圖／警方提供
台南市刑大「掃蕩環保組織犯罪集團」，查獲15處非法傾倒掩埋廢棄物。圖／警方提供

台南市警方前天宣布偵破橫跨台南、高雄龐大環保組織犯罪集團，四處亂倒營建混合廢棄物環境部表示，行政院日前已聽取解決方案相關簡報，預計二月底完成各項執行計畫，由內政、環境兩部共同舉行記者會對外說明精進作為。

台南市府昨也表示，對非法棄置營建廢棄物絕對零容忍，除持續與檢、警、調合力查辦非法，今天也將由環保、警察、農業等局處首長親自說明未來作法。

本報陽光行動「國在山河廢」報導營建混合廢棄物在西部縣市違法亂倒、破壞國土，直指背後主謀是龐大組織犯罪集團，這次台南檢警再收網，偵破橫跨台南、高雄龐大環保組織犯罪集團，四處亂倒營建混合廢棄物，破壞逾300公頃土地，在環境部查辦規模中史上最大。

環境部說，在聯合報的報導後，已與內政部成立業務聯繫平台，去年12月中下旬兩度召開會議研擬強化管理機制，包括「擴大最終去處」，由各部會、地方政府盤點各項重大公共工程，擴大營建產出物的最終去化管道，並追蹤營建產出物至最後使用地點，避免非法棄置。

其次是「建立管理平台」，使營建產出物能「地產地消」，並完備地方自治條例相關規定，達全國一致性管制目的；三是「落實科技執法」，跨部會整合剩餘土石方、廢棄物、警政追蹤監視系統，建置全國預防環保犯罪智慧圍籬等，預計2月底完成各項計畫。

環境部資源循環署表示，有關營建混合物清運過程防弊，將由內政部公告全國統一營建剩餘土石方電子聯單取代紙本聯單，並須持有至最終使用地點，落實全流向管理；針對營建混合廢棄物產源的工地，也研議以建管法令課予應負責任，對不肖業者給予停工處分。

台南市環保局表示，將持續配合檢調實地探訪工地，追蹤廢棄物流向，落實源頭管控。若有未經許可填土行為，一經舉報，將迅速查核，對非法棄置絕對零容忍。

台南 廢棄物 環境部

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