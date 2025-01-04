文策院2024年投資案 帶動民間資金逾80億元

回顧2024年，文化內容策進院表示，總計通過99件投資案，帶動民間資金新台幣80.95億元，其中與中華電信集團合組的30億元「中華數位文創」基金即將啟動。

「加強投資文化創意產業實施方案」自2010年通過，文策院表示，2024年文策院持續運用「加強投資文化創意產業實施方案」，並透過股權投資、專案投資及有限合夥（基金投資）」，通過99件投資案，核准投資金額為33.23億元。對比2023年，2024年投資案件數成長逾1.5倍、核准投資金額近3倍。

文策院董事長蔡嘉駿透過新聞稿表示，文策院已爭取到第2筆百億國發基金，希望挹注更多資源讓文化內容產業更加活絡。而投資持續增長之外，文策院正加大、加深合作及投資對象，對外已與新加坡、韓國、日本等大型企業及國際級影視業者洽談合作，對內也與台北、台中等縣市建立合作關係。

2024年通過文策院核准投資的產業類型涵蓋廣泛，包含音樂、表演藝術、視覺藝術、出版、遊戲、漫畫、文化科技、影視等，如音樂劇「囍宴」、原創遊戲「境界奧德賽」、賣座電影「角頭-大橋頭」等。

此外，為強化台灣文化內容國際能見度，文策院也持續透過「國際合作投資專案計畫」進行投資，2024年總計投資34件、核准投資金額新台幣7.13億元，投資的專案橫跨與日、韓、馬、美、法、新、非、印等多國的合作。

文策院院長盧俊偉表示，未來投資策略將有4大方向，包含引進跨產業資金（如科技產業）、推動國際合資、共組投資基金、投資多元產業等，藉由民間投資者的市場專業、投資靈活度，以更貼近市場運作的商業機制，加速文化內容產業升級及國際化，壯大產業生態系。

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