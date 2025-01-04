快訊

獨／這款壞班長！偷藏軍品還賣同袍詐1萬8 憲兵活逮全認了

32歲女腹部長20公分腫瘤…一查竟是「睪丸」 意外揭背後心酸故事

金門2機車路口相撞！現場血跡斑斑「零件灑滿地」1死1重傷

文策院2024年投資案 帶動民間資金逾80億元

中央社／ 台北4日電

回顧2024年，文化內容策進院表示，總計通過99件投資案，帶動民間資金新台幣80.95億元，其中與中華電信集團合組的30億元「中華數位文創」基金即將啟動。

「加強投資文化創意產業實施方案」自2010年通過，文策院表示，2024年文策院持續運用「加強投資文化創意產業實施方案」，並透過股權投資、專案投資及有限合夥（基金投資）」，通過99件投資案，核准投資金額為33.23億元。對比2023年，2024年投資案件數成長逾1.5倍、核准投資金額近3倍。

文策院董事長蔡嘉駿透過新聞稿表示，文策院已爭取到第2筆百億國發基金，希望挹注更多資源讓文化內容產業更加活絡。而投資持續增長之外，文策院正加大、加深合作及投資對象，對外已與新加坡、韓國、日本等大型企業及國際級影視業者洽談合作，對內也與台北、台中等縣市建立合作關係。

2024年通過文策院核准投資的產業類型涵蓋廣泛，包含音樂、表演藝術、視覺藝術、出版、遊戲、漫畫、文化科技、影視等，如音樂劇「囍宴」、原創遊戲「境界奧德賽」、賣座電影「角頭-大橋頭」等。

此外，為強化台灣文化內容國際能見度，文策院也持續透過「國際合作投資專案計畫」進行投資，2024年總計投資34件、核准投資金額新台幣7.13億元，投資的專案橫跨與日、韓、馬、美、法、新、非、印等多國的合作。

文策院院長盧俊偉表示，未來投資策略將有4大方向，包含引進跨產業資金（如科技產業）、推動國際合資、共組投資基金、投資多元產業等，藉由民間投資者的市場專業、投資靈活度，以更貼近市場運作的商業機制，加速文化內容產業升級及國際化，壯大產業生態系。

文策院 音樂劇

延伸閱讀

泰國2024年觀光人次破3500萬 台灣旅客排第7

AES 2024年營收微增 樂觀2025年

火球祭、角頭⋯文策院帶動民間投資逾80億 成長超過3倍

威剛加碼投資影視文創

相關新聞

回響／防營建廢棄物濫倒 環境部、內政部強化流向管理、去化機制

「國在山河廢」又一樁。本報報導台南市刑警大隊昨天宣布偵破橫跨台南、高雄龐大環保組織犯罪集團，四處亂倒營建混合廢棄物，多達...

疫後新低！春節9天訂房率首度跌破4成 花蓮全國最慘

今年春節連續假期共9天，根據交通部觀光署截至去年12月26日統計，今年春節單日平均訂房率僅35.65%，較去年實際訂房下降5%，更創下2022年疫後新低，且首度跌破4成。其中，去年遭逢地震、颱風重創的花蓮縣春節平均訂房率僅21.17%，位居全台之末。

宜蘭教師路跑成痴跑出小台灣朝聖之路 鼓勵孩子動起來

宜蘭新生國小教師林子顏今年44歲，跑步成痴，單月累計跑量達1000公里，10年來已完成超過4萬公里的跑程，甚至用雙腳刻畫出全馬公里數的「宜蘭版小台灣」等足跡，成為路跑界經典「朝聖」之路。他不是在運動，就是在前往運動的路上，滿腔熱情不僅鼓勵學生跑起來，更感染身邊親友重拾運動習慣。

照片看歷史／曾因漢奸罪被捕 日星李香蘭1959年來台

1959年1月4日，馳譽國際影壇的日本明星李香蘭（山口淑子）下午3時10分自緬甸仰光乘民航班機抵台，她此次來台是陪伴其夫君大鷹弘調職返國。大鷹弘原任職日本駐緬大使館三等秘書，頃奉令調返日本外務省工作。大鷹弘已於3日抵台，李香蘭於抵台後即偕夫下榻圓山飯店，並在圓山飯店接受訪問。...

勞動部：就安基金 將不得用於與業務無關用途

就安基金爆出濫用爭議，勞動部昨公布強化把關機制，未來就安基金將不得用於與業務無關、非公務用途，包括「非直接服務據點」行政...

魚夫告別式在1月11日 黃偉哲：將褒揚「卓越市民」

知名作家魚夫（本名林奎佑）於2024年12月30日病逝，享壽65歲。台南市長黃偉哲今在臉書貼文「魚夫老師，謝謝您為台南留...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。