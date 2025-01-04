黑潮尋鯨25年 專書探索抹香鯨前世今生

體長可達18公尺的抹香鯨被視為賞鯨者的夢幻鯨種，是台灣東部海域的驚嘆號，黑潮海洋文教基金會歷經25年調查，近期集結為「黑潮尋鯨」一書，帶民眾深入了解鯨魚生態。

根據遠流出版提供新書資訊，黑潮海洋文教基金會從1998年開始乘著賞鯨船出航，以公民科學的方式慢慢累積對於抹香鯨的認識，近年更有計畫地進行「海洋綠洲調查計畫」，累積系統性的調查資料。本書正是彙整25年來的目擊紀錄與調查資料，首度公開台灣東海岸的抹香鯨情報。

作者群包括黑潮海洋文教基金會、張卉君、陳冠榮、余欣怡、莊慕華、蔡偉立、金磊、陳玟樺等人。

全書分成5章，「從想像到相遇─回望人與鯨的時光隧道」，從捕鯨歷史和經典文學「白鯨記」切入，探尋人們與抹香鯨的關係；「出發找阿抹─黑潮海上調查實錄」，透過調查實錄與科學解說相互參照，以有趣的故事與生動的圖解，介紹各種海上調查方法。

「全球保育進行式─守住與鯨共生的海洋綠洲」，介紹全球鯨豚保育基地、花蓮賞鯨與生態調查現況、抹香鯨擱淺的環境警訊和促進地球能量循環的鯨魚幫浦；「守護鯨豚的人─紀錄、救援與研究」，專訪5位台灣重要鯨豚保育行動者與研究者，並爬梳世界抹香鯨保育熱點及擱淺案例，提供對當代國內外鯨豚保育行動的完整視野。

「乘著黑潮一起追風─東部海域抹香鯨圖鑑」，首度公開近年黑潮透過照片辨識方法，分析2010年至2023年的抹香鯨照片，目前已辨識出97隻個體建立ID，希望資料庫中的抹香鯨能持續增加，也期許每隻抹香鯨都健康安好。

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