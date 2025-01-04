回響／防營建廢棄物濫倒 環境部、內政部強化流向管理、去化機制

「國在山河廢」又一樁。本報報導台南市刑警大隊昨天宣布偵破橫跨台南、高雄龐大環保組織犯罪集團，四處亂倒營建混合廢棄物，多達91人涉案，破壞至少300多公頃土地，規模史上最大。對此，環境部表示，為解決營建產出物非法棄置問題，內政部與環境部已成立業務聯繫平台，研擬擴大最終去處、建立管理平台、落實科技執法相關強化管理機制，預計2月底召開記者會對外說明。

本報去年12月初「陽光行動」專題報導「國在山河廢」揭露營建廢棄物濫倒問題，昨台南市再傳偵破破橫跨台南、高雄龐大環保組織犯罪集團，四處亂倒營建混合廢棄物。

環境部表示，已與內政部成立業務聯繫平台，去年底兩度召開會議研擬強化管理機制，包括「擴大最終去處」，由各部會、地方政府盤點各項重大公共工程，擴大營建產出物的最終去化管道，並追蹤營建產出物至最後使用地點，避免非法棄置；「建立管理平台」使營建產出物能地產地消，並完備地方自治條例相關規定，達全國一致性管制目的，同時「落實科技執法」，跨部會整合剩餘土石方、廢棄物、警政追蹤監視系統，建置全國預防環保犯罪智慧圍籬等，預計2月底完成各項計畫，由內政部及環境部長共同召開記者會對外說明。

環境部資源循環署說明，行政院去年1月10日核定修正「廢棄物管理及資源化行動方案」，新增營建產出物管理，由內政部與環境部合作執行，內政部負責營建剩餘土石方流向及去化，環境部負責營建廢棄物流向及去化。行政院更指示針對營建剩餘土石方最終去化問題，由內政部於去年12月5日提交「營建剩餘土石方最終去處規畫方案」，盤點營建剩餘土石方收容地點及量能，同時精進土資場與土方車輛管理制度，全面掌握營建剩餘土石方去化合法途徑。

循環署說，過去營建產出物藉由土資場轉運以產品方式運至非法棄置地點，內政部去年5月修正營建剩餘土石方處理方案，刪除土資場轉運功能，後續將由內政部公告全國統一營建剩餘土石方電子聯單，並需持有至最終使用地點，落實全流向管理；針對排出營建產出物的源頭工地，研議以建管法令課予應負責任，對不肖業者給予停工處分。

循環署說，營建剩餘土石方管理法令是依循內政部的營建剩餘土石方處理方案，由各縣市制訂自治條例強制執行，將邀集各縣市政府負起餘土處理去化及落實查處責任；環保稽查結合營建剩餘土石方與廢棄物GPS及電子聯單系統，並研議與內政部雲端影像調閱系統介接，建置最密集智慧圍籬取締非法棄置；最重要的是營建產出物最終去化機制，將與地方政府、各部會盤點未來各年度可提供去化量能，以區域循環角度，讓營建產出物完善利用。

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