南非僑界元旦升旗 台僑非洲首座媽祖廟裡迎新年

南非開普敦台灣僑界1日在「開普敦朝天宮」舉辦中華民國114年元旦升旗典禮，由開普敦台灣商會會長邱昶瑋主持，駐開普敦辦事處處長陳瑩莉應邀致詞和當地150位台僑一起迎新年。

南非首都普勒托利亞市台裔市議員李崇維，也對台灣和南非未來關係發展表示樂觀。

升旗典禮在邱昶瑋領唱中華民國國歌中展開，隨後，青天白日滿地紅國旗在國旗歌樂聲中冉冉升起，迎風飄揚。僑民扶老攜幼一同搖動手中的小國旗同聲祝賀。

邱昶瑋致詞表示，元旦這一天大家齊聚南非開普敦台僑的信仰中心「開普敦朝天宮」，以升旗方式共同慶祝中華民國114年元旦，表達對家園的熱愛及對民主理念的堅持，深具意義。

開普敦朝天宮創立於2001年，為非洲首座媽祖廟，曾於2004、2007及2018年3次媽祖巡安祈福遶境非洲，獲得當地僑胞及信徒熱烈迴響。這代表台灣北港媽祖宗教文化已在非洲地區深植且發揚光大。

駐開普敦辦事處處長陳瑩莉接續致詞指出，2024年對台灣而言是極具重要意義的一年。去年1月台灣順利完成民主大選，總統賴清德及副總統蕭美琴於同年5月20日就職。接著去年7月在巴黎奧運賽的羽球男子雙打和女子拳擊57公斤級項目中，由以李洋和王齊麟組成的「麟洋配」和台灣拳擊好手林郁婷分別奪得金牌。

另外，去年11月的「2024年世界棒球12強賽」中，台灣隊以4比0在冠軍戰中擊敗衛冕冠軍暨決賽主辦國日本，光榮拿下冠軍寶座。

陳瑩莉強調，這3個冠軍讓世界看到，台灣即使在體育賽事上亦為「台灣 No.1」。

陳瑩莉說，去年世界局勢對台灣而言也是充滿變動的一年。開普敦僑界人人均期盼2025年會是嶄新的一年，並開啟全新局面。

去年南非政府要求台灣駐南非代表處在10月底前遷出首都普勒托利亞，並威脅倘若在10月31日期限前未搬遷就關閉代表處。外交部隨即向南非政府提出嚴正抗議，並以南非不應單方片面違約為由極力爭取轉寰；南非當地僑界也自主發起簽署請願書聲援。

最後，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）下令暫緩執行而讓此事安然落幕。

中央社記者於3日電訪南非普勒托利亞市台裔市議員李崇維了解現況時，李崇維表示，目前台灣僑胞在當地的生活一切照舊，沒有受到任何先前被要求遷館事件的影響。

屬於南非當地原最大反對黨「民主聯盟」（Democratic Alliance，DA）的李崇維，對於台灣和南非未來關係的發展也表樂觀。

李崇維稱，當初被南非「國際關係與合作部」（DIRCO，即南非外交部）要求遷館時，「民主聯盟」黨魁暨農業部長史汀胡辛（John Steenhuisen）特別幫台灣向拉瑪佛沙遊說，最後拉瑪佛沙也同意撤回驅逐令，表示可再協商。今年7月大選後，民主聯盟成為南非史上首個聯合內閣「全國團結政府」（GNU）中的第二大執政夥伴，從32個部會中拿下12席席位。

李崇維說，以他對史汀胡辛女如今更加積極推動事務進程的作風來看，這在未來也持續會是南非和台灣關係的一大助力。

南非開普敦元旦升旗典禮最後在陳瑩莉帶領下，與現場僑民同在開普敦朝天宮媽祖前，祈願台灣國泰民安、風調雨順、百業昌盛下落幕。

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