吳志中接受外媒專訪 強調台灣積極強化防衛能力
外交部政務次長吳志中接受「自由歐洲電台」訪談，強調台灣積極強化自我防衛能力，並和美日等理念相近國家共同維護印太民主和平與繁榮，讓中國國家主席習近平心生侵台念頭時，將三思而作罷，此即為台灣採取的Not Today策略。
外交部今天發布新聞稿指出，吳志中去年11月14日接受「自由歐洲電台」（Radio Free Europe）訪談。訪談內容納入題為「備戰70年－中國果真會武力犯台？」的俄語紀錄片中，並在該電台YouTube俄語頻道「現在時刻」（Current Time）播出，紀錄片近期加配英文字幕，廣受關注。
紀錄片播出吳志中談話指出，習近平展現強烈併吞台灣的野心，台灣不願見任何戰爭，但面對中國軍事威脅，台灣全力備戰以避戰。如果俄國最終擊敗烏克蘭，恐將鼓舞中國犯台，目前國際社會支持烏克蘭的力量已重挫俄羅斯，使中國不敢輕起對台動武之心。
吳志中表示，俄烏戰爭喚醒了台灣人的危機意識，台灣人民不會天真地認為戰爭不會發生。「國際社會對台海和平穩定現狀的支持非常重要，近來包括法國、英國、義大利、荷蘭及德國等歐洲國家都派遣軍艦穿越台灣海峽，行使自由航行權，展現民主陣營團結一致維護以規則為基礎的國際秩序」，這些行動對威權國家的擴張主義產生一定程度的嚇阻效果。
吳志中並於專訪時說明，相較於中國將貿易作為威脅民主陣營的武器，台灣是全球民主供應鏈值得信賴的夥伴。台灣生產全球60%以上的半導體晶片及90%以上的先進晶片，用於人工智慧（AI）的半導體晶片，更是百分之百由台灣供應。人工智慧是全人類共同的未來，台灣願致力使民主產業供應鏈更為健全完整，以應對中國為首的紅色供應鏈所帶來的威脅。
該紀錄片除介紹台灣政經現況以及歷史外，也採訪台灣各界人士及烏克蘭在台學生對台海局勢的看法，強調大多數台灣人民希望維持現狀。
外交部說明，自由歐洲電台是由美國國會出資成立的媒體，在冷戰時期扮演以廣播提供鐵幕國家新聞資訊的重要角色，至今在全球俄語區仍甚具影響力。「現在時刻」是由該電台與美國之音（Voice ofAmerica）共同在歐洲營運的俄語電視頻道。
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