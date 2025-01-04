高雄醫大演講 副總統勉發揮戰貓精神讓台灣走向世界

中央社／ 台北3日電

副總統蕭美琴3日出席高雄醫學大學高醫書院「校長講座」，分享她數十年來工作的相關經驗。她期勉同學未來發揮「戰貓精神」，讓台灣走向世界。

副總統3日出席高醫書院「校長講座」，她指出，要清楚台灣的利益，外交上才有明確目標。總統賴清德提出「國家希望工程」3大主軸，包括民主和平的台灣、創新繁榮的台灣、公義永續的台灣，這是國內的施政主軸，也是國家的外交利益。

副總統說，過去香港民主運動青年受到政治迫害，以及烏克蘭被俄羅斯入侵失去自由的例子，提醒大家民主的珍貴，「民主和平」是重大的國家利益。此外，希望有「創新繁榮的台灣」，每位年輕人在面對未來時有自信並充滿樂觀。

她表示，「公義永續」是在尋求經濟成長的同時，確保資源有一定程度的公平分配。賴總統重視台灣南北平衡及不同產業均衡發展；幼托、長照都是國家重要的政策，讓年輕人能放心闖蕩。

副總統也分享「戰貓外交」哲學。她認為，貓有友善、拚搏、平衡、務實、創意等特質，就像台灣人的特質是友善、是世界良善的力量，願意幫忙別人。全世界哪裡有災難，就會看到Taiwan Can Help的精神在第一線展現。

她指出，台灣在科技領域持續深化與美國合作關係，台美在海上安全方面也進行海巡合作，共同提升海巡能量，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已正式生效，是台美經貿關係的重要里程碑。

最後，副總統期勉同學，未來發揮「戰貓精神」，讓台灣走向世界。她說，每個人的思維、利益都不一樣，要去理解周圍環境、清楚自身利益，以謹慎、自信、有責任感、良善的心，走向世界、面對世界。

隨後，針對同學關心面對當前瞬息萬變的國際情勢，台灣如何在投入國際參與同時，維護自身利益與安全。副總統回應，面對地緣政治局勢變化，要守護台灣的民主及和平，在對等和尊嚴的原則下，願意進行兩岸交流。

副總統指出，台灣的目標是守護民主和平、建構自身實力及確保經濟繁榮，與利益一致的國際朋友互相合作，讓台灣能自信的與國際交流；但當利益衝突或受到欺壓時，也要有足夠的實力來維持和平，避免戰爭和動盪。

台美 海巡 自信

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