勞動部：就安基金 將不得用於與業務無關用途

就安基金爆出濫用爭議，勞動部昨公布強化把關機制，未來就安基金將不得用於與業務無關、非公務用途，包括「非直接服務據點」行政費用、跟基金法定用途無關的廣宣費、採購年節禮品等都嚴禁。相關法規修訂預計今年上半年完成。

勞動部稱，六項策進作為包括爭取合理編列公務預算、律定用途範圍與支用原則、規範廣宣經費使用、強化審議機制、強化內控機制並運用外部稽核以及增加公開資訊。

勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌說明，往後就業服務站、職訓場所、銀髮人才資源中心、青年職涯發展中心之外的「非直接服務據點」的基本行政費用，以及與就安基金法定用途無關的廣宣費用，自一一五年起都回歸公務預算編列，勞動部也會向行政院爭取足額公務預算。也不得再以就安基金採購機關年節禮品。

陳世昌說，將修正「就業安定基金收支保管及運用辦法」，明確化用途範圍與支用原則，讓每一項計畫能有相對應的用途項目，杜絕模糊想像空間。

陳世昌說，將新增基金計畫科目支用明細、年度預算、行政管理、廣宣費等資料給就安基金管理會審查，也會結合外部稽核團隊出具定期稽核報告書給委員。

此外，對外公告的資料將新增採購案相關決標資料、其他部會提案申請補助案件成果報告及就業安定基金管理會會議資料。

針對外界質疑的管理會委員問題，陳世昌說，也將檢討遴聘要點，檢討委員代表性、利益迴避、出席率、任期。

對此，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕表示，希望這六項作為不會流於口號。

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