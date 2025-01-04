勞動部：就安基金 將不得用於與業務無關用途
就安基金爆出濫用爭議，勞動部昨公布強化把關機制，未來就安基金將不得用於與業務無關、非公務用途，包括「非直接服務據點」行政費用、跟基金法定用途無關的廣宣費、採購年節禮品等都嚴禁。相關法規修訂預計今年上半年完成。
勞動部稱，六項策進作為包括爭取合理編列公務預算、律定用途範圍與支用原則、規範廣宣經費使用、強化審議機制、強化內控機制並運用外部稽核以及增加公開資訊。
勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌說明，往後就業服務站、職訓場所、銀髮人才資源中心、青年職涯發展中心之外的「非直接服務據點」的基本行政費用，以及與就安基金法定用途無關的廣宣費用，自一一五年起都回歸公務預算編列，勞動部也會向行政院爭取足額公務預算。也不得再以就安基金採購機關年節禮品。
陳世昌說，將修正「就業安定基金收支保管及運用辦法」，明確化用途範圍與支用原則，讓每一項計畫能有相對應的用途項目，杜絕模糊想像空間。
陳世昌說，將新增基金計畫科目支用明細、年度預算、行政管理、廣宣費等資料給就安基金管理會審查，也會結合外部稽核團隊出具定期稽核報告書給委員。
此外，對外公告的資料將新增採購案相關決標資料、其他部會提案申請補助案件成果報告及就業安定基金管理會會議資料。
針對外界質疑的管理會委員問題，陳世昌說，也將檢討遴聘要點，檢討委員代表性、利益迴避、出席率、任期。
對此，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕表示，希望這六項作為不會流於口號。
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言