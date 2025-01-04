聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部：就安基金 將不得用於與業務無關用途

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌說明就安基金管理6項策進作為。記者葉冠妤/攝影
勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌說明就安基金管理6項策進作為。記者葉冠妤/攝影

就安基金爆出濫用爭議，勞動部昨公布強化把關機制，未來就安基金將不得用於與業務無關、非公務用途，包括「非直接服務據點」行政費用、跟基金法定用途無關的廣宣費、採購年節禮品等都嚴禁。相關法規修訂預計今年上半年完成。

勞動部稱，六項策進作為包括爭取合理編列公務預算、律定用途範圍與支用原則、規範廣宣經費使用、強化審議機制、強化內控機制並運用外部稽核以及增加公開資訊。

勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌說明，往後就業服務站、職訓場所、銀髮人才資源中心、青年職涯發展中心之外的「非直接服務據點」的基本行政費用，以及與就安基金法定用途無關的廣宣費用，自一一五年起都回歸公務預算編列，勞動部也會向行政院爭取足額公務預算。也不得再以就安基金採購機關年節禮品。

陳世昌說，將修正「就業安定基金收支保管及運用辦法」，明確化用途範圍與支用原則，讓每一項計畫能有相對應的用途項目，杜絕模糊想像空間。

陳世昌說，將新增基金計畫科目支用明細、年度預算、行政管理、廣宣費等資料給就安基金管理會審查，也會結合外部稽核團隊出具定期稽核報告書給委員。

此外，對外公告的資料將新增採購案相關決標資料、其他部會提案申請補助案件成果報告及就業安定基金管理會會議資料。

針對外界質疑的管理會委員問題，陳世昌說，也將檢討遴聘要點，檢討委員代表性、利益迴避、出席率、任期。

對此，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕表示，希望這六項作為不會流於口號。

勞動部 就業安定基金 機制

延伸閱讀

勞動部公布就安基金把關機制 廣宣費回歸公務預算

勞動部提6作為把關就安基金 禁止與業務無關、非公務用途

勞動部公布4大勞資爭議類型 積欠工資最常見

勞資爭議案件逾2萬件 積欠工資爭議居冠

相關新聞

勞動部：就安基金 將不得用於與業務無關用途

就安基金爆出濫用爭議，勞動部昨公布強化把關機制，未來就安基金將不得用於與業務無關、非公務用途，包括「非直接服務據點」行政...

魚夫告別式在1月11日 黃偉哲：將褒揚「卓越市民」

知名作家魚夫（本名林奎佑）於2024年12月30日病逝，享壽65歲。台南市長黃偉哲今在臉書貼文「魚夫老師，謝謝您為台南留...

照片看歷史／1964年第一屆港台象棋名手賽 戰況膠著

1964年1月3日，港台第一屆象棋名手賽晚上開始第一天賽程。由香港的代表李志海、曹悅強分別對本省名家賴光樞、詹品川2人各賽1局（2盤）。港、台兩地象棋水準在伯仲之間，雙方可謂棋逢對手，戰局膠著。

陳文茜曝遺囑規定「5昏」 決定努力活著「因為我無法好好死去」

資深媒體人陳文茜2019年罹患肺腺癌後積極抗癌，未料去年12月檢查罹患黑色素癌第4期，跨年更在醫院度過。她昨天深夜在「文...

就安基金 勞部朝三方向把關

勞發署北分署霸凌案燒出就安基金濫用問題，勞動部預計今天將公布把關方案。勞動部長洪申翰表示，將朝用途明確化、管理審查機制強...

國際客不如預期、國旅慘 觀光署預算刪2000萬、凍1.1億

交通部觀光署原定2024年達1000萬人次國際旅客目標，觀光署統計全年785萬人次，僅回到疫情前6成5水準。立法院交通委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。