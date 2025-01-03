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台藝術家鄭宜欣駐村紐約 象形漢字探索當代藝術

中央社／ 台北3日電

漢字不只是表意文字，也是視覺符號，藝術家鄭宜欣聚焦於象形漢字多元性，從中探索漢字當代性，獲選駐紐約台北文化中心及紐約三角藝術協會合辦的駐村計畫，3月將前往駐村創作。

鄭宜欣表示，「紐約是全球藝術重心之一，能夠在此駐村並與當地藝術家及社群互動，是我創作生涯中的重要一步。我期待將東方的視覺藝術語言與當代創作方法相結合，並藉此機會進一步探索文化認同、語言符號及人性等問題。」

根據文化部今天發布新聞稿，鄭宜欣將延續過去的創作脈絡，聚焦於象形漢字的視覺符號，並探討這些符號在全球化及多元文化環境中的身分意涵。她計畫將漢字與西方文化元素結合，透過雕塑、裝置藝術及表演等形式，呈現對語言、文化符號及生命結構的反思，並探索當代藝術與傳統哲學的交匯。

鄭宜欣為台北藝術大學美術學系碩士，創作深受文化身分、歸屬感與記憶傳承的影響，並以「版印」概念為核心，探討身分建構與表現。近期作品專注於「身體感」的研究，並融合東方哲學與書法符號，探索跨文化對話。

鄭宜欣曾榮獲2023年國立高雄科技大學青藝獎典藏獎，以及2020、2022年當代雕塑麗寶創作獎，並於高科大藝術中心及台灣大學圖書館舉辦個展。

紐約藝術機構三角藝術協會自1982年成立以來，致力為來自世界各地的藝術家提供駐村機會，並與當地藝術社群及策展人密切合作，擴展藝術家的創作視野。

在文化部支持下，駐紐約台北文化中心自2019年起與三角藝術協會合作，選送多名台灣優秀藝術家參與駐村計畫，包括吳秉聖、陳亮璇、吳建興、王博彥、張文菀等。

紐約 藝術家 語言

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