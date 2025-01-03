魚夫告別式在1月11日 黃偉哲：將褒揚「卓越市民」
知名作家魚夫（本名林奎佑）於2024年12月30日病逝，享壽65歲。台南市長黃偉哲今在臉書貼文「魚夫老師，謝謝您為台南留下美好的故事！」表示前幾天得知魚夫與世長辭世，內心萬分沈重，表示已請民政局褒揚卓越市民，「感念魚夫老師對台南的付出」。
黃偉哲表示，早年的魚夫老師，以詼諧諷刺的政治漫畫所著名，也開啟了許多學生民主發芽的種子，從對抗威權體制到捍衛台灣主權價值，他從不曾缺席，是台灣民主進程重要的推手之一。
在移居台南後，集漫畫家、作家、美食家於一身的魚夫老師，時常以幽默的文筆與細膩的畫風，傳遞出對台南這塊土地與飲食文化的熱愛。
他將請民政局褒揚「卓越市民」，感念魚夫老師對台南的付出，願魚夫老師化作千風，在另外一個世界繼續揮灑才華，也請家屬節哀保重。
家屬今天也正式公布「魚夫老師訃聞公告」，訂於2025年1月11日（星期六）上午在台南殯儀館明德廳（台南市南區國民路268號）舉行告別式。家奠定於上午9時50分，公奠則於10時30分舉行。即日起，親友亦可至台南市南區西門路一段110號憶盧園會館奕全堂1號拈香致意（1月5日及9日除外）。
魚夫訃文公告全文：
我們最摯愛的親人，承蒙大家欣賞珍愛、提攜備至的魚夫（林奎佑）慟於 2024年12 月30日早晨在家人的陪伴下安然辭世、離苦得樂，享壽 65 歲，人生創作 43 年，留存豐碩紀實，無以為憾。魚夫一生用真誠、智慧與幽默描繪人生百態，以積極、熱忱與行動回饋社會，成就了一段充滿意義的生命。
從錦瑟華年到壯碩輝煌，他總是以堅毅的精神面對挑戰，以溫暖的愛心對待身邊的每一個人。在家庭中，他是重要支柱是凝聚的力量；在事業上，他以專注認真贏得敬重；在社會裡，他仗義執言慷慨助人，將關懷化為他人的希望，為這個世界帶來更多美好。
謹擇於 2025 年 01 月 11 日 星期六於「台南殯儀館明德廳」（台南市南區國民路268號）舉行告別式。
上午9點50分家奠，10點30分公奠，敬邀至親好友們蒞臨獻上哀思與祝福；即日起亦可至台南市南區西門路一段110號「憶盧園會館」奕全堂1號先行拈香（1月5日及9日除外）。
世間少了一個人，天上多了一顆星，
這顆星將永遠在我們的記憶中閃耀。
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言