圖說革命家的生活寶物 40件小物記錄史明日常
畢生為台灣前途奮鬥的革命家、歷史學者史明，同時也是一個懂得生活、品味獨特的生活實踐家，歷史學者翁稷安撰寫「革命家的生活寶物」一書，透過40件小物還原史明的生活點滴。
根據逗點文創結社發布新書資訊，翁稷安爬梳史明生命中的物件歷史，從倚靠床頭的木刀、經營新珍味餐廳時的大滷麵、餃子、收銀機，再到革命生涯的墓龜、宣傳旗幟與宣傳車等，並親自採訪史明身邊友人與弟子，還原這名影響台灣近代史至深革命家鮮少人知的溫暖面貌。
史明曾說：「要先做一個好的人，再成為台灣人！」翁稷安在書序中表示，在這些看起來平凡的器物中，「史明呈現的並非偉人樣貌，而是和我們分享著共同生活經驗的長者。也藉由這些日常的共鳴，我們才能進一步討論什麼是『人』應有的樣貌，我們所要恢復的人性，和最重要的，我們所要起造的國家。」
全書分為3大篇章，「穿越紅潮：從日本史走進中國史（1918～1951）」，透過珍貴藏書、唱片、京劇錄音帶等小物，記錄史明早年求學生涯，接受進步思潮洗禮的過程。
「橫過山刀：一手炒大麵，一手搞革命（1952～1993），從收銀機、泡麵、半張鈔票、油印機等物件，見證史明在日本創業、寫「台灣四百年史」、推動獨立運動的奮鬥歷程。
「陸上行舟：在體制外堅持的革命智者（1993～2019）」從宣傳車、拐杖、泳具、九谷燒花瓶等物件，回顧史明回台以後，持續為理念打拚、參與民主化過程的經過。
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