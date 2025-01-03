刺蔣案55週年 鄭自才獲平復：希望被害人獲補償

今年為刺蔣案55週年，鄭自才當年偷渡返台遭判刑定讞，申請平復威權統治時期司法不法，去年獲法務部認定應平復不法。鄭自才說，希望遭受不公待遇的被害人能獲得應有的補償。

鄭自才接受中央社記者訪問時表示，當年他2度闖關回來，第1次返台，「被滯留了3到4個鐘頭」，再被人扛到飛機上，原機遣返回日本東京；第2次返台時順利入境，也隨即召開記者會宣告回台。

他指出，「返鄉是一個人的權利跟自由，誰也不能剝奪我的權利，我回來了，是沒有問題、是沒有罪的，可是沒想到竟然起訴我，查不到我哪一天、哪個港口、哪個機場入關或合法進來的文件，就判我1年徒刑」。

回憶當年在獄中的生活，鄭自才說，當時心境平穩許多，放風時都在畫油畫，出獄時在監獄大門外開了畫展，如今自己開畫室，繪畫主題以台灣風景為主。

鄭自才表示，「我出生時是台灣戒嚴時代，哪裡都不能去，回來台灣後去了很多地方，台灣真的很美」；這麼多年過去了，當年判他有罪的是獨裁統治，現在讓他平復不法的是民主政治。

關於轉型正義，鄭自才說，希望遭受不公待遇的被害人能獲得應有的補償，加害人則需要接受應有的處罰。

鄭自才於民國59年間在美國策畫刺殺時任行政院副院長的蔣經國未果被捕，棄保逃亡，80年間返台後被判刑1年定讞後入獄。

案經鄭自才向法務部申請平復司法不法，由「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會」審議後，確認應平復其司法不法，並將函請權責單位塗銷其前科。

就金錢補償部分，鄭自才已向內政部「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」請求補償，目前仍在審議中。

商品推薦