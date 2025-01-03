國海院長陳璋玲就任 管碧玲盼借重所學擘劃政策

海委會昨天布達新任國家海洋研究院長，由成大水利及海洋工程學系教授陳璋玲接任。海委會主委管碧玲指出，盼借重陳璋玲學經歷，帶領國海院擘劃海洋政策，扮演好科研重要角色。

海委會昨天舉行國家海洋研究院新任院長陳璋玲布達暨宣誓典禮，管碧玲致詞除恭賀陳璋玲榮任新任院長，並高度肯定其在學術與政策領域卓越表現。

管碧玲說，陳璋玲承擔此重責，是借重其海洋政策、政府行政工作學、經歷，有助國海院行政管理及對外溝通協調整合，期許陳璋玲在過去基礎上，帶領國海院為國家擘劃海洋政策，扮演好海洋科研重鎮，及國家海洋政策智庫重要角色，未來一定可以捨舊謀新、日新月異。

陳璋玲也向首任院長邱永芳與第2任院長陳建宏致敬，肯定他們奠定國海院研究基礎。領導是「一棒接一棒」責任，她將延續前任努力，勇於承擔、全力以赴，帶領國海院穩健前行。

陳璋玲提出未來施政方向，包括強化海洋研究能量、推廣研究成果以提升全民海洋素養、深化與國內外研究機構合作，以及參與國際交流，提升台灣海洋研究能見度。期勉全體人員攜手合作，協助解決海洋產業、環境治理、法政體系及人才培育等面臨挑戰，為台灣海洋研究開拓新局。

海委會新聞稿指出，陳璋玲曾擔任公職約9年，曾任職於台灣省政府農林廳漁業局、農業委員會、漁業署，熟稔政府單位運作與依法行政事務。自美國取得博士學位後，轉換職涯跑道至大學，任教期間也擔任多個政府單位諮詢委員，提供海洋專業意見，協助政策決定。

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