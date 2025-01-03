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陳文茜曝遺囑規定「5昏」 決定努力活著「因為我無法好好死去」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌。本報資料照片
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌。本報資料照片

資深媒體人陳文茜2019年罹患肺腺癌後積極抗癌，未料去年12月檢查罹患黑色素癌第4期，跨年更在醫院度過。她昨天深夜在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專透露，當她要預立遺囑，看到遺囑規定時差點沒暈倒，她列出「5昏」，「為了吾國恐怖繁複的遺囑公證，我決定好好活著」。

陳文茜表示，有人問她為何對於疾病淡然面對，其實不是堅強，而是體悟。每個人最終都會被疾病打敗，只是何時和什麼方式，她對未來沒有過度歇斯底里的悲觀，也沒有她必打敗疾病被上帝垂憐醫治的僥倖之心。而是抱持隨緣自在的態度，而學法律的人，自然會有一點理性，要預立遺囑。尤其為了她的毛小孩，以及她想捐贈的慈善機構。

不過，陳文茜表示，當她看到遺囑規定時，差點沒有暈倒，「活人都可以被整暈」。她並列舉「5昏」，第一昏：首先遺囑不能打字，要手寫。共兩份，必須複寫，不得影印，再簽名。第二昏：必須申請自己、遺產管理人、受贈人，及受贈單位的戶籍謄本本、身分證影本、還有機關證明。「我算了一下，如果沒有助理代勞，病人可能掛點在各戶政事務所的奔波路上」。

陳文茜說，第三昏：狗不能成為贈與者，「我必須在生前把相關事宜及資金處理好」。第四昏：她的93歲母親有二分之一法定繼承比例。「她不喜歡狗，也不可能把我的錢分別匯給為我照顧狗的朋友」。第五昏：房屋土地權狀不夠，還要申請房屋謄本，土地謄本及房屋稅單。「我根本不知道繳費單丟到哪裡去了」。

她表示，辦理自書遺囑公證之應備文件的資料，包括要立遺囑人之身分證正本、印章；遺囑在公證人處親筆寫成至少一式二份或三份，可以複寫但不可影印或打字；遺囑內指定之遺囑執行人身分證影本或戶籍謄本；立遺囑人及繼承人或受遺贈人之戶籍謄本（原始戶謄手抄本及現戶戶謄）；金融機構存摺（如有）房屋及土地權狀及房屋稅單與土地登記謄本。

陳文茜表示，看完這些資料以後，她的決定是「努力好好活著，因為我無法好好死去」。

房屋 立遺囑 陳文茜

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