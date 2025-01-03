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就安基金 勞部朝三方向把關

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部長洪申翰說，先前承諾過會在一個月內提出就安基金的強化把關機制方案，一定會如期提報，也會讓社會大眾知悉。目前規畫包括用途明確化、管理審查機制強化、資訊揭露這幾個部分。記者葉冠妤／攝影
勞動部長洪申翰說，先前承諾過會在一個月內提出就安基金的強化把關機制方案，一定會如期提報，也會讓社會大眾知悉。目前規畫包括用途明確化、管理審查機制強化、資訊揭露這幾個部分。記者葉冠妤／攝影

勞發署北分署霸凌案燒出就安基金濫用問題，勞動部預計今天將公布把關方案。勞動部長洪申翰表示，將朝用途明確化、管理審查機制強化、資訊揭露三部分規畫。

勞動部、衛福部、教育部昨在立院衛環委員會就「推動友善職場、校園性騷擾與霸凌防治及長照悲歌並檢討現行長照制度缺失與長照三點○規畫」進行專題報告。

立委王育敏質詢指，勞動部花錢如流水，媒體預算遠高於其他部會，審計部報告指出五一七四萬元的就安基金不當使用，其中媒體宣傳費就達三七八四萬元，占了七成三，近三年在勞動節的宣傳影片經費高達兩千八百萬，等於一支影片斥資八百萬至千萬元，是要拍到小電影規格嗎？

洪申翰解釋，不是代表預算五千萬以下的案子就不用審，這僅為另外設的內控機制，勞動部本周就會公布強化把關機制。

此外，對於日前通過的就服法修法，洪申翰昨重申恐加劇供需失衡，勞動部推估，將有十萬至十六萬人可能聘雇外看，將讓原本就存在的搶工潮更嚴重，允諾一個月內提出影響衝擊評估。

勞動部 洪申翰 長照

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