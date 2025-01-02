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向下扎根保育觀念 海保署培訓逾百名種子教師

中央社／ 高雄2日電

海保署去年首辦海洋保育教育種子教師培訓及推廣，共培訓272名種子教師，其中110人響應推廣，全台累積舉辦近300場次推廣教學活動，受惠學童達6077人次，未來將持續推動。

海洋委員會海洋保育署表示，去年首次辦理「海洋保育教育向下扎根種子教師培訓暨推廣」案，舉辦5場「海洋保育教育向下扎根種子教師培訓教材分享會」，並推出線上教學平台培訓，共培訓272名海洋保育種子教師，其中有150名教師及教保服務人員，其他為關心海洋保育的民眾。

海保署指出，去年有110人上過分享會後，在學校或幼兒園教學適當課堂時間自由推廣響應，運用「台灣鯨讚」、「小海龜的逆襲」及「小浮游的遠行」等3繪本及教案，推廣學童海洋保育教育，並累積舉辦264場海洋保育教育向下扎根推廣教學活動，遍及北、中、南、東及離島地區，受惠學童達6077人次。

海保署指出，相關活動遍及全台，並希望推進偏鄉及離島地區教育資源均衡分配，參與的偏鄉及離島地區學校包括台東縣綠島鄉綠島國小、屏東縣琉球鄉全德國小及南投縣國姓鄉南港國小和埔里鎮南光國小等山區學校。

海保署今天發布新聞稿表示，種子教師在全台各地推動海洋保育觀念，透過生動故事和啟發性教學，將海保觀念帶入課堂，激發孩子關注與珍惜海洋環境，盼藉推展向下扎根活動，吸引更多學校及教師投入海洋保育行列，將保育觀念融入日常生活、深植學童心中。

偏鄉 教師 綠島

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