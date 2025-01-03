助攻企業拚新局！中悦軌道經濟發威，中壢新中原站「1 TOWER」旗艦商辦閃耀登場

AI浪潮拉抬台灣經濟主力，台商回流、企業ESG轉型，使全台商辦百花齊放。隨著台北市頂辦租金和房價升高，桃園因先天地利條件，距離台北和新竹都不遠，成為北台灣企業的最佳選擇。深耕桃園三十多年的知名豪宅建商「中悦建設機構」，近年轉戰商辦市場，鎖定熱度最高的中壢工業區、台鐵未來新中原站旁關鍵位置，打造區域前所未有的超級頂辦，引發業界轟動。

中悦建設於台鐵未來新中原站旁， 打造區域前所未有的超級頂辦。 圖／中悦建設 提供

企業主提早布局「桃園版南港」

中壢之於桃園，如同南港之於台北市。中壢工業區因有台達電子、統一企業、日月光、台灣資生堂、黑松、乖乖……等大咖企業進駐，向來是企業最搶手的區域之一。台鐵紅線地下化後，於中原大學附近新設中原站，促使重大建設沿著軌道齊發，帶動商業開發蓬勃發展，更讓中壢逐漸成為各大企業的主力戰場。

中悦建設看準桃園三心六線計畫，以及桃園鐵路地下化帶來的交通建設紅利，於未來台鐵紅線地下化新設的中原車站附近，推出基地面積達2,232坪的旗艦商辦「1 TOWER」，滿足北台灣企業主ESG轉型、門面升級、廠辦分離等需求，全新國際規格的綠辦，預計也將為區域帶來新的一波榮景。

待未來台鐵中原站完工後，從中原站一站串連中壢站，一線直達桃園站，可快速串接供應鏈，透過軌道無論到高鐵青埔站、桃園機場或是進雙北都很便捷，讓跨城市、跨國門移動往來更有效率，不只能吸引來自各地的菁英人才，對於國內外廠商來訪也是一大利多。

台鐵中原站一站串連中壢站，一線直達桃園站，坐擁軌道經濟優勢。 圖／中悦建設 提供

新中原站發展潛力足，地標級商辦

台鐵新設的中原站除了能透過軌道串聯北台灣重要園區和聚落，本身也擁有大學城便利豐富的生活機能。火車站旁邊就是佔地超過1萬坪的中原文創園區，還有人潮匯聚的家樂福商圈，造就區域經濟發展、機能成熟且持續成長，因此吸引不少企業主搶先布局。目前除了有中悦建設插旗，國泰人壽也取得該區3,260坪素地，將建置複合型商場與商辦，顯見中壢新世代頂辦聚落已然成形。

中悦「1 TOWER」位於中原站旁黃金地段，距車站僅約300公尺，讓上班族出站即辦公，效率最大化。23層擎天建築，矗立桃園交通軸心要帶，氣勢磅礡，提供企業一個具指標身份意義的選擇，在「外觀就是名片」的優勢下，吸引企業搶進。頂級商辦大器門面，搭配節能、智慧化設備，助力企業問鼎國際。

中悦建設將自身擅長的大坪數格局、豪宅基因注入商辦。「1 TOWER」除了擁有大器氣派門廳，還有五星級公設，提供員工休憩空間，營造人性化的辦公環境，提升員工的生產力和幸福感，也讓企業主可以高規格接待貴賓，為企業形象加分，74- 910坪寬敞空間，成就企業總部旗艦總選，助攻企業「做新，做大，做強」。

在台灣力拼AI科技島的時刻，中悦緊跟谷歌、蘋果總部等國際ESG頂辦標準，在建築規劃方面導入節能減碳、淨零思維，成為企業進行碳盤查的最佳利基點。「1 TOWER」超級旗艦商辦為企業成長奠定基石，也預示企業的光明前景。

中悦「1 TOWER」 23層擎天建築ESG豪辦， 提供企業一個具指標身份意義的選擇。 圖／中悦建設 提供

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