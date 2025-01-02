快訊

安心亞新戲遭莫名腰斬 導演怒「對乙方的強暴」…大愛5點聲明回擊

春節9天連假準備出國？國稅局示警忘做一事恐限制出境

北捷奇招疏散跨年人潮奏效 「一德政」秒吸2.7萬人：完全不用等

國際客不如預期、國旅慘 觀光署預算刪2000萬、凍1.1億

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
立法院交通委官員會審查今年觀光署預算。記者周湘芸／攝影
立法院交通委官員會審查今年觀光署預算。記者周湘芸／攝影

交通部觀光署原定2024年達1000萬人次國際旅客目標，觀光署統計全年785萬人次，僅回到疫情前6成5水準。立法院交通委官員會今審查今年觀光署預算，多名立委認為，招攬國際旅客成效不如預期、未改善國內旅遊困境，且赴陸禁團令遲未解除，在11億2209萬餘元的觀光業務預算中，委員會決議刪減2千萬元，凍結10%（約1.1億元）。

2023年來台國際觀光客共648萬人次，超越原先目標疫情前一半水準。交通部及觀光署原訂去年要達1200萬人次，恢復至疫情前，但受大陸市場遲未恢復影響，去年初調降至1000萬人次目標，但4月以來歷經花蓮地震、颱風，全年不到800萬人次到訪。

立委林沛祥今提案，觀光署對於觀光業務計畫的預期成果為推動我國觀光資源、爭取旅客來台觀光、加強我國國際經貿地位、加強國內外旅客服務，然而，國內旅遊品質日益下滑，旅宿價格高昂更是東南亞之首，而花東地區因天災造成觀光產業停滯，觀光署卻將今年預算著重在國際人士間的交流、爭取來台旅客數等。

林沛祥認為，觀光署未能釐清國內觀光產業遭遇的困境，「無得安內，何以說服國際旅客來台？」原建議觀光業務預算減列7.6億元，經協調改建議減列2000萬元。

立委陳雪生則提案，疫後出國人潮大增，國際旅客來台人數也未如預期，以致國內旅遊市場大幅衰退，其中，赴離島人數更降至疫情不到3分之2，觀光署至今未能提出有效方案，建議凍結2分之1觀光業務預算。

立委廖先翔也說，2023年來台旅客停留天數及消費額雖較疫情前增加，但來台旅客整體觀光支出僅恢復致疫情前6成水準；立委游顥表示，2023年亞太地區旅客入境收入已達到疫情前78%，我國復甦進程相對遲緩，建議凍結觀光業務20%預算。

立委黃健豪、林俊憲均表示，交通部2023年提出2024年國際觀光客1200萬人次目標，但去年來台旅客不僅未達標，更透過修改目標來規避，國內業者苦不堪言，建議凍結觀光業務10%預算。

另外，黃健豪也說，我國疫情以來宣布禁止旅行業者組團赴陸旅遊，交通部去年3月宣布解除後又突然轉彎要求業者停止招攬，觀光署應該針對赴陸禁團令進行檢討，並就解除時程提出具體作為，凍結觀光業者預算1500萬元，3個月內提出書面報告始得動支。

觀光署長周永暉表示，今年編列的預算是觀光署升格以來第一個預算，而我國的觀光預算是各個觀光強國當中最少的，為了讓地方政府亮點更好，希望透過預算支持。在國際旅客開源部分，就按照各委員意見，像景點不足也確實需要檢討。經討論委員會決議刪減2000萬元、凍結10%，提書面報告始得動支。

疫情 觀光署

延伸閱讀

經濟信心指數低 民眾憂產業失衡只重科技業

反制侵權自我矮化 故宮擬去「國立」改「台北」登陸註冊

廖先翔父涉佔國有地不起訴 涉佔4土地另案偵辦

減少車流交織 國一汐止-五堵段要拓寬分流

相關新聞

醫院個別總額制今年實施 台大院長嘆：未顧及病人安全

衛福部健保署預計今年起在全台實施「醫院個別總額制」，各醫院將設有年度健保點數申報上限，超過將打折或不予給付。台大醫院長吳...

新任食藥署長尋覓中 邱泰源嘆：找到人家還不一定要來

衛福部食藥署是食品和藥品最高主管機關，現任署長莊聲宏預計本月15日屆齡退休，由誰接任引發關注。衛福部長邱泰源說，「（新人...

國際客不如預期、國旅慘 觀光署預算刪2000萬、凍1.1億

交通部觀光署原定2024年達1000萬人次國際旅客目標，觀光署統計全年785萬人次，僅回到疫情前6成5水準。立法院交通委...

總統府元旦大開放 吸引近萬民眾參與、刷新歷史紀錄

總統府於元旦假期開放民眾參觀，總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安也親發春聯、紅包袋及「總統府限定版乖乖」，吸引...

詐騙頻傳！立委轟未見中華郵政積極防阻 今年營業預算刪500萬、凍5%

近年詐騙猖獗，更衍生不少新興手法誘騙民眾。立法院交通委員會今審查中華郵政公司今年營業預算，有立委表示，近來詐騙集團以包裹...

南投前議員遭解職 質疑政府剝奪陸配參政權

具有陸配身分的前南投縣議員史雪燕，日前遭內政部以違反國籍法解除議員公職，引發議論。國民黨立院黨團上午舉行記者會，副書記長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。