國際客不如預期、國旅慘 觀光署預算刪2000萬、凍1.1億

交通部觀光署原定2024年達1000萬人次國際旅客目標，觀光署統計全年785萬人次，僅回到疫情前6成5水準。立法院交通委官員會今審查今年觀光署預算，多名立委認為，招攬國際旅客成效不如預期、未改善國內旅遊困境，且赴陸禁團令遲未解除，在11億2209萬餘元的觀光業務預算中，委員會決議刪減2千萬元，凍結10%（約1.1億元）。

2023年來台國際觀光客共648萬人次，超越原先目標疫情前一半水準。交通部及觀光署原訂去年要達1200萬人次，恢復至疫情前，但受大陸市場遲未恢復影響，去年初調降至1000萬人次目標，但4月以來歷經花蓮地震、颱風，全年不到800萬人次到訪。

立委林沛祥今提案，觀光署對於觀光業務計畫的預期成果為推動我國觀光資源、爭取旅客來台觀光、加強我國國際經貿地位、加強國內外旅客服務，然而，國內旅遊品質日益下滑，旅宿價格高昂更是東南亞之首，而花東地區因天災造成觀光產業停滯，觀光署卻將今年預算著重在國際人士間的交流、爭取來台旅客數等。

林沛祥認為，觀光署未能釐清國內觀光產業遭遇的困境，「無得安內，何以說服國際旅客來台？」原建議觀光業務預算減列7.6億元，經協調改建議減列2000萬元。

立委陳雪生則提案，疫後出國人潮大增，國際旅客來台人數也未如預期，以致國內旅遊市場大幅衰退，其中，赴離島人數更降至疫情不到3分之2，觀光署至今未能提出有效方案，建議凍結2分之1觀光業務預算。

立委廖先翔也說，2023年來台旅客停留天數及消費額雖較疫情前增加，但來台旅客整體觀光支出僅恢復致疫情前6成水準；立委游顥表示，2023年亞太地區旅客入境收入已達到疫情前78%，我國復甦進程相對遲緩，建議凍結觀光業務20%預算。

立委黃健豪、林俊憲均表示，交通部2023年提出2024年國際觀光客1200萬人次目標，但去年來台旅客不僅未達標，更透過修改目標來規避，國內業者苦不堪言，建議凍結觀光業務10%預算。

另外，黃健豪也說，我國疫情以來宣布禁止旅行業者組團赴陸旅遊，交通部去年3月宣布解除後又突然轉彎要求業者停止招攬，觀光署應該針對赴陸禁團令進行檢討，並就解除時程提出具體作為，凍結觀光業者預算1500萬元，3個月內提出書面報告始得動支。

觀光署長周永暉表示，今年編列的預算是觀光署升格以來第一個預算，而我國的觀光預算是各個觀光強國當中最少的，為了讓地方政府亮點更好，希望透過預算支持。在國際旅客開源部分，就按照各委員意見，像景點不足也確實需要檢討。經討論委員會決議刪減2000萬元、凍結10%，提書面報告始得動支。

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