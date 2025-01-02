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戰時徵召全台社區藥局 林靜儀：確保複合式災難醫材供應

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
衛福部次長林靜儀。記者黃婉婷／攝影
衛福部次長林靜儀。記者黃婉婷／攝影

本報報導指出，衛福部推動韌性醫療計畫，研擬納入社區力量，一旦爆發戰爭，全台8800多家社區藥局也將被徵召。衛福部次長林靜儀指出，台灣平時因應複合式災難，醫療量能就非常緊繃，將強化基層人力、定期盤點必要藥品衛材或緊急醫療供應，因應社會需求。

為因應全民動員法，衛福部半年前著手執行「建構敏捷韌性醫療照護體系計畫」（韌性醫療），包括新蓋醫院擬設置地下醫院，以躲避炸彈砲火。戰時台8800多家社區藥局恐被徵召，由藥師協助傷者縫合傷口；心肺復甦術還不夠，全民需學會如何以止血帶包紮傷口，避免失血過多。

對此，林靜儀今赴行政院會後記者會時說明，全社會韌性準備是全球趨勢，北約、歐盟相關會員國，都要求國家內部要有準備機制，因應國家內部發生重大災難時，為全面性社會穩定做準備；在健全醫療韌性上，疫情前全球就在談，疫情後更加重要。

林靜儀說明，新冠肺炎疫情後，大家更深刻感受到，如果沒有事先整備相關醫療韌性強度，一旦醫療供應鏈受影響，無論口罩、橡膠手套都可能受到全球供應鏈影響，影響原來醫療的穩定度。

針對國內情況，林靜儀指出，台灣本來就要因應風災水災地震等，甚至包含大量傷患的複合式災難，醫療量能平常就非常緊繃，尤其外傷或是急重症的人力資源，從基層開始強化，是衛福部的任務。

在「韌性台灣」的任務中，林靜儀說，衛福部要確保醫療資源供應鏈穩定，包含醫療人員的專業提升及定期盤點必要藥品、外傷藥品資源穩定，使衛福部在醫療藥品衛材或緊急醫療供應上，能因應整個社會需求。

林靜儀 疫情 衛福部

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