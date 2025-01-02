立委質疑就安基金使用不當 勞部3日公布把關機制

勞動部北分署公務員輕生案衍生就安費使用疑雲，立委質疑就安基金使用不當。勞動部長洪申翰今天說，就安基金改革方案近日出爐，包含用途明確化、管理審查機制強化等，並讓社會大眾知道。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部、衛生福利部、教育部就「推動友善職場、校園性騷擾與霸凌防治及長照悲歌並檢討現行長照制度缺失與長照3.0規劃」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委王育敏今天質詢關注就安基金濫用疑慮，拿出審計部關於就安基金的報告顯示，審計部已經證實就安基金有新台幣5174萬元就安基金編列、使用不當，其中光用在媒體宣導就高達3784萬元，佔整體7成3，顯見勞動部的媒體預算除了公務預算有編列一部分外，其餘多數都是使用就安基金。

王育敏也說，審計部直指就安基金使用不當，自己上次質詢時提到前勞動部長許銘春演唱會是從媒體預算來的，勞動部當時還稱簽訂的是開口合約、沒有問題，但審計報告也說就安基金使用名目不符合、是違法使用，這部分要如何改進？

洪申翰表示，審計部確實有提到開口合約的問題，這部分包含履約管理、後續稽核已經請同仁進行相關檢討，未來不排除調整作法。

王育敏批評，勞動部的基金管理也很糟糕，勞動部自行設定門檻要新台幣5000萬以上金額的計畫才去查核，這個佔總基金預算才2成多，審計部也說整個管控的覆蓋率低。

洪申翰說，審計部指的是勞動部另外設定的內控機制來做事前事後把關，後續要提出的強化把關機制也會針對事前審查、事後稽核來做檢討，一定會在一個月內提出。

洪申翰表示，勞動部過去其實存在許多經費使用過度依賴就安基金，這部分會跟行政院爭取，「該回到公務預算的就回到公務預算」，而就安金相關計畫用途也將做出更明確把關，包含用途明確化、管理審查機制強化以及資訊揭露等。

據了解，勞動部將於明天公布就安基金的強化把關機制。

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