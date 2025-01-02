總統府元旦大開放 吸引近萬民眾參與、刷新歷史紀錄
總統府於元旦假期開放民眾參觀，總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安也親發春聯、紅包袋及「總統府限定版乖乖」，吸引近萬人入府參觀，創下歷年單日最高進場人數。於總統府附近舉辦的「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」參展民眾，也有不少人手持「總統府三寶」入場，將參觀總統府、棒球特展作為元旦經典行程。
總統府昨由上午9時至下午5時開放參觀，包含府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊、1樓展區；南苑、北苑及迴廊也設置民主路邊攤、農產品、台灣漫畫推廣市集及國防部青年日報社文創市集；大禮堂更舉辦4場次活動，包含上午播映動畫電影《魔法阿媽》，以及下午「總統府的建築故事」、「新臺漫時代」、「臺灣民主化的原聲帶」等三場主題講座。
元旦上午，賴總統、蕭美琴、潘孟安也親自現身發送春聯、紅包袋及「總統府限定版乖乖」，吸引大批民眾前來參與，排隊人潮圍繞總統府超過一圈。據了解，1日參與民眾高達9,408人，遠高於2023年的7,737人、2022年的6,579人，創下歷年單日最高進場人數。
此外，由中華職棒聯盟、中華棒協、文化總會、台北市政府體育局攜手於國立臺灣博物館舉辦的「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，也在元旦正式登場，開展首日3,252人參展，其中有不少民眾手持六順和春的春聯、紅包袋及乖乖等「總統府三寶」到場，將參觀總統府與棒球特展安排為元旦經典行程。
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