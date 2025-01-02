詐騙頻傳！立委轟未見中華郵政積極防阻 今年營業預算刪500萬、凍5%

近年詐騙猖獗，更衍生不少新興手法誘騙民眾。立法院交通委員會今審查中華郵政公司今年營業預算，有立委表示，近來詐騙集團以包裹配送異常、優惠貸款等假消息進行詐騙，卻不見中華郵政公司積極防阻，委員會決議在107億5564萬元的服務費用中，與其他提案合併刪減500萬元、凍結5%，提書面報告始得動支。

立委魯明哲提案指出，詐騙集團除統假借中華郵政傳送釣魚簡訊、透過e-mail傳送包裹外領釣魚信件外，近期更有詐騙集團冒充中華郵政名義，通知民眾包裹配送異常，刻意在招領通知單上留下「郵務專員手機號碼」，並要求盡速回電，藉此誘騙收件人上當，或透過網路、社群平台散布郵局提供各種優惠貸款假消息。

魯明哲表示，面對新興詐騙手法，不見中華郵政公司積極防阻，建議凍結服務費用預算10億元，待中華郵政就「防制詐騙的具體應處措施」進行專案報告，經同意始得動支。

中華郵政公司總經理江瑞堂則說，事實上，去年成功阻詐案件有2030件、金額達8.2億元，並非無積極防詐。委員會最終決議，與其他21案合併刪減500萬元、凍結5%，提書面報告始得動支。

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