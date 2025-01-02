南投前議員遭解職 質疑政府剝奪陸配參政權
具有陸配身分的前南投縣議員史雪燕，日前遭內政部以違反國籍法解除議員公職，引發議論。國民黨立院黨團上午舉行記者會，副書記長林沛祥等立委質疑政府剝奪陸配參政權。
史雪燕現身國民黨立法院黨團記者會，出示當時相關參選資料，呼籲守護陸配參政權。史雪燕表示接到處分書時有點錯愕也無法理解，她已卸任兩年，放棄原籍、設籍、登記參選公職等都是合法合規登記。當議員的這段時間內政部從未發文要求提供放棄國籍證明，反而是兩年後才如此並不合理，指這是政治動作，感覺上是要操弄兩國論，粗糙手法剝奪陸配參政權。史雪燕表示已向內政部提起訴願，為全台灣38萬陸配爭取參政權。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言