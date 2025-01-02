前線作戰等不到後勤補給 綠委不滿批政院

近期立院衝突不斷，民進黨立委除了要力抗在野勢力，也傳出綠委對行政院未積極提供後勤補給不滿。一位民進黨立委表示，改問題自賴政府以來一直都存在，且多次反應均未果，到近日「老人福利法」修法，在野黨一下子要讓社福預算受排擠減少上百億元，這是何等大事，但政院直到法案要三讀闖關了，才慢條斯理做出執政黨論述，根本沒和立院同步作戰，要不是藍營內部有雜音自己收手，恐怕又會是「財劃法」翻版，令人搖頭。

一位資深民進黨立委指出，賴總統對當前國會憂心，並說以前他當立委的時候，立法院也沒這樣過。他要不客氣地類比，以他當好幾屆立委經驗，行政院也沒這樣過；現在民進黨立院黨團弱化，不單是席次輸人的問題，行政院絕對要負很大責任，在主要爭議法案中，政院不僅論述未簡化，反應速度也慢半拍，根本沒提供第一線立委足夠的支援。

該綠委舉例，在野陣營力推「財劃法」修法時，黨內不少立委就主張，財政部不能沒有對案，一來會讓民進黨論述顯得空洞，二來在表決會輸人的情況下，這完全是自我棄守戰場，一句「現行版本最好」之外，別無其他積極主張，只剩下民進黨立委在第一線拚搏，肉身阻擋修法，最後到頭來是被在野黨予取予求。

此問題到近期依舊未改善，另有不分區立委表示，「老人福利法」六月在立院完成初審時，就已預告65歲以上長者健保費，將有更高比例由中央全額補助，這是相當嚴重的事情，但行政院並未重視，直到法案被排上院會議程，離三讀只剩一步之遙，衛福部才做出回應，根本慢了不只一拍。

該綠委說，健保費國家出，當然人人拍手叫好，但只要告訴長者們，這回修法健保費不用繳之後，犧牲的會是弱勢、下一代孩子們的相關社福經費，並非沒有代價，相信長輩們會有一定接受度。這是很簡單就能論述的內容，卻只剩綠委們在立院疾呼，不免感嘆執政執政團隊應有效整合戰力。

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