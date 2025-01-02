快訊

安心亞新戲遭莫名腰斬 導演怒「對乙方的強暴」…大愛5點聲明回擊

春節9天連假準備出國？國稅局示警忘做一事恐限制出境

北捷奇招疏散跨年人潮奏效 「一德政」秒吸2.7萬人：完全不用等

新財劃法缺國防經費可向地方要？財長：須審慎討論

中央社／ 台北2日電

財劃法三讀修正通過，中央須新增釋出新台幣3753億元給地方，立委今天指出，財劃法規定中央可要求地方上繳經費，針對國防、TPASS、租金補貼等政策，中央未來可考慮向地方取得協助金。財政部長莊翠雲表示，此規定目前中央尚未動用，後續須與行政院主計總處審慎討論。

立法院財政委員會今天排定審查114年度中央政府總預算案有關財政部主管台灣土地銀行、財政部印刷廠、台灣菸酒公司預算營業部分，莊翠雲率所屬機關首長列席備詢。

財政收支劃分法去年12月20日三讀修正通過後，中央對地方財源挹注增加釋出3753億餘元，民進黨立委郭國文質詢時表示，財劃法修正後，許多縣市分配金額高於其預算數，中央可思考針對國防、TPASS通勤月票、租金補貼等政策，向地方取得協助金。

郭國文並援引財劃法第33條規定指出，各上級政府為適應特別需要，對財力較優的下級政府得取得協助金，也就是說，中央可要求地方上繳經費。

莊翠雲表示，此規定目前中央尚未動用，這部分後續需要跟行政院主計總處審慎討論。

國民黨立委賴士葆質詢時也關切，財劃法三讀修正通過，錢隨事權移轉，中央哪些業務要移撥給地方。莊翠雲回應，這須由各部會評估，檢視哪些業務適合移轉。

根據行政院主計總處先前盤點，財劃法修正後可能受影響的中央專項計畫除國防經費，另包含撥補勞保基金、擴大租金補貼與興辦社宅專案；公共建設經費方面，永續提升人行安全計畫、捷運建設計畫、整體性治山防災、污水處理建設計畫等，也可能被影響。

租金補貼 財劃法 財政部

延伸閱讀

總預算要重編？ 政院財經官員否認

激勵國營金融事業機構攬才留才 莊翠雲：一定會做

泛公股金控非銀子公司公公併 財政部2個月提評估報告

縮小國營與泛公股銀行員工福利差距 財長莊翠雲回應

相關新聞

醫院個別總額制今年實施 台大院長嘆：未顧及病人安全

衛福部健保署預計今年起在全台實施「醫院個別總額制」，各醫院將設有年度健保點數申報上限，超過將打折或不予給付。台大醫院長吳...

新任食藥署長尋覓中 邱泰源嘆：找到人家還不一定要來

衛福部食藥署是食品和藥品最高主管機關，現任署長莊聲宏預計本月15日屆齡退休，由誰接任引發關注。衛福部長邱泰源說，「（新人...

國際客不如預期、國旅慘 觀光署預算刪2000萬、凍1.1億

交通部觀光署原定2024年達1000萬人次國際旅客目標，觀光署統計全年785萬人次，僅回到疫情前6成5水準。立法院交通委...

總統府元旦大開放 吸引近萬民眾參與、刷新歷史紀錄

總統府於元旦假期開放民眾參觀，總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安也親發春聯、紅包袋及「總統府限定版乖乖」，吸引...

詐騙頻傳！立委轟未見中華郵政積極防阻 今年營業預算刪500萬、凍5%

近年詐騙猖獗，更衍生不少新興手法誘騙民眾。立法院交通委員會今審查中華郵政公司今年營業預算，有立委表示，近來詐騙集團以包裹...

南投前議員遭解職 質疑政府剝奪陸配參政權

具有陸配身分的前南投縣議員史雪燕，日前遭內政部以違反國籍法解除議員公職，引發議論。國民黨立院黨團上午舉行記者會，副書記長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。