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勞動基金113年11月進帳936億元 總收益破兆元

中央社／ 台北2日電

勞動部今天公布最新勞動基金運用績效，去年截至11月底止，整體收益數破兆、達新台幣1兆328億元，收益率16.39%，其中11月單月收益數達936億元，全年收益可望創新高。

勞動部勞動基金運用局今天發布最新勞動基金運用情形說明，整體勞動基金截至去年11月底止運用規模為6兆9752億元，評價後收益數為1兆328億元，收益率16.39%，其中單月收益數為936億元。

根據數據顯示，去年截至11月止，新制勞退基金運用規模為4兆5887億元，收益率16.14%；舊制勞退基金運用規模為1兆559億元，收益率19.31%；勞保基金運用規模為1兆1002億元，收益率17.77%；就保基金運用規模為1742億元，收益率4.04%；勞職保基金運用規模為369億元，收益率1.55%；積欠工資墊償基金運用規模為193億元，收益率10.85%。

另外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金運用規模為6152億元，收益率為17.21%；受農業部委託管理農民退休基金運用規模為198億元，收益率16.75%。

展望未來，基金局表示，美國大選結果揭曉，新政府的各項政策仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢，加上全球各主要國家利率政策及成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，都為金融市場增添不確定性，後續將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

勞動部 國民年金保險 美國大選

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