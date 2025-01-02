政院拍板大南方新矽谷方案　4策略為全產業注入AI能量

行政院經濟發展委員會力拚均衡台灣，日前擇定6大區域展開旗艦計畫，國科會今在行政院會報告「嘉南高屏大南方新矽谷」，將結合沙崙智慧綠能科學城及嘉義至屏東半導體S廊帶科學園區及科技產業園區，構建以AI為核心的產業生態系，推動全產業數位轉型應用，提升競爭力。

南部是台灣半導體、生技醫材、精密機械、光電綠能產業之重要基地，發展AI產業有極大優勢；因此，行政院日前擇定以台南沙崙為核心，規畫「大南方新矽谷推動方案」成為六大區域旗艦計畫之一，由行政院政委兼國科會主委吳誠文擔任召集人，被視為未來台灣AI產業生態系核心。

大南方新矽谷推動方案規劃4大策略，注入AI科技能量入全產業，並串聯從嘉義到屏東的半導體S廊帶，帶動百工百業數位轉型。首先是提升國家整體運算量能的「擴算力」，公私協力建置高算力、巨量儲存與AI應用的研發環境，促進AI技術的創新擴散，預計2028年後，台灣算力進入全球前10名。

「引人才」目的是跨域培育及吸引國際人才匯聚，透過沙崙資安基地、晶片暨系統整合服務平台、化合物半導體科技人才訓練基地，跨域培育及吸引國際人才匯聚，進 行中小企業AI人才培訓及應用普及。

「鏈場域」是透過串連嘉義、台南、高雄、橋頭、楠梓、亞灣、屏東科學園區或產業園區，打造半導體Ｓ廊帶，串聯沙崙人工智慧產業基地及亞灣園區、建構半導體及AI雙核心經濟生態系。

「展應用」為協助全產業數位轉型，落實AI產業化、產業AI化，透過AI軟硬體，逐年推動智慧餐飲、健康照護、智慧零售、生活應用、資通訊、金屬加工、車用零組件。

行政院指出，將推動學研單位與產業協會合作，強化AI在中小企業的應用，透過需求導向的系統設計與場域實驗，聚焦「需求分析能力」和「自主AI系統設計能力」，藉由整合機制建立，串聯需求面、產業面和人才面，將數位轉型與AI技術應用於各產業，以提升產業競爭力。

行政院指出，方案將整合國發會、經濟部、交通部等有關部會、中研院與台南市政府的力量，建構完整配套措施，包括供水、供電、居住、交通、醫療、文化、員工子女教育、人才及人力培育、淨零轉型等，跨中央地方、跨部會、跨產學研界共同合作，達成「均衡臺灣」、「韌性臺灣」、「健康臺灣」的目標。

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