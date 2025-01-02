政院官員遭爆不倫戀 徐益梁本人哽咽回應：盼還清白

行政院霸凌案件連環爆，其中行政院秘書處長徐益梁日前遭媒體披露，與辦公室陳姓諮議有「不倫戀」。國民黨立委張智倫今天在立法院質詢問及此時，徐益梁上備詢台發聲並一度哽咽說，報導對他的家人、同仁造成莫大傷害，「希望能夠還我清白」。

立法院內政委員會今天邀請行政院針對「政院所屬人員涉嫌霸凌案件處置情形」進行報告。行政院秘書長龔明鑫表示，政院已建立「職場霸凌案件通報平台」，霸凌事件經媒體披露計有政院消保處長、公關處長、秘書處長疑涉職場霸凌，前2案已立案調查，預計1個月內完成。

張智倫質詢關切徐益梁被媒體報導「不倫戀」之事，詢問為何會在下班後去閒置的副院長官邸約會？龔明鑫對此回應說，那時候房屋要修繕，處長去檢查，另外一個承辦同仁也去檢查，討論如何維護修繕工作。

徐益梁在備詢台上澄清說，7月26日是颱風天，颱風過境時，秘書處都是最忙的。7月26日當天一整天都在善後，下班前同仁說寓所還沒處理，因為不想拖過周末，同仁就跟他說「要先去看一下」，這個承辦人非常認真的，當時自己還說「你先去，我忙完就過去」。

徐益梁強調，自己內心想說，讓一個女孩子自己去寓所「不太放心」。她去了沒多久，他自己公事處理完也跟著去，之後就發現屋頂破了一個大洞，天花板整個垮下來。接著8月1日則是颱風天過了一禮拜，又再去看。

張智倫追問，「所以你認為你沒有任何問題？」徐益梁表示，當然沒有任何問題，這個報導對他的家人、同仁造成莫大傷害，「希望能夠還我清白」。

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