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民團抗議班班有鮮乳喊卡 張嘉郡：政策失誤不能孩子承擔

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院喊卡「班班有鮮乳」政策，引發民間教育團體與家長團體反彈，今在行政院外陳情。國民黨立委張嘉郡到場聲援，表示政策失誤不能由孩子來承擔，行政院宣布停辦「班班有鮮乳」政策，讓家長與校方都感到憤怒與失望，希望讓行政院能聽到民間的聲音。圖／立委張嘉郡辦公室
行政院喊卡「班班有鮮乳」政策，引發民間教育團體與家長團體反彈，今在行政院外陳情。國民黨立委張嘉郡到場聲援，表示政策失誤不能由孩子來承擔，行政院宣布停辦「班班有鮮乳」政策，讓家長與校方都感到憤怒與失望，希望讓行政院能聽到民間的聲音。圖／立委張嘉郡辦公室

行政院喊卡「班班有鮮乳」政策，引發民間教育團體與家長團體反彈，今在行政院外陳情。國民黨立委張嘉郡到場聲援，表示政策失誤不能由孩子來承擔，行政院宣布停辦「班班有鮮乳」政策，讓家長與校方都感到憤怒與失望，希望讓行政院能聽到民間的聲音。

這場陳情活動由國教行動聯盟主辦，包括中華民國中小學校長協會、全國家長會長聯盟、全國家長團體聯盟、全國家長教育志工聯盟、全國教育產業總工會、台北市教師會等民間團體與會。

張嘉郡表示，她在立法院多次質詢有關「班班有鮮乳」政策議題，今天和民間團體站在一起，是為了捍衛孩子的健康權益，為了向政府傳達一個清楚的訊息，「政策的失誤不能由孩子來承擔！」

張嘉郡表示，美國、日本等國早在數十年前就已成功推行學校鮮乳政策，明確將國產乳品納入學校午餐供應品項，大幅改善孩童的體格與健康，而我國的學童政策卻因教育部與農業部各行其是、溝通失當而導致混亂，教育部態度消極，農業部則未能有效協調乳廠供應與冷鏈物流，讓政策如脫韁野馬、問題叢生。

張嘉郡表示，有一個家長跟她說，孩子雖然領了保久乳回家，但仍然非常開心，因為老師說喝牛乳能獲得更好的營養，能讓身體強壯，結果現在政策喊停了，孩子得知消息後臉上充滿失望、難過的表情，讓這位家長感到很痛心，更擔心孩子會不會覺得政府都是騙人。

張嘉郡表示，政府在面臨挑戰時，不選擇解決問題，而是選擇逃避責任、背棄對孩子的承諾，孩子的健康、未來與信任，絕不應該成為政策失敗的犧牲品，呼籲行政院應重新審視此決定，並提出具體改善方案。

張嘉郡 班班有鮮乳 行政院

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