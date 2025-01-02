火舞舞者疑遭擄往緬甸 外交部提醒國人提高警覺

1名火舞藝人去年聖誕節前往泰國表演但傳出被擄往緬甸，警方接獲報案後函請外交部協尋。外交部表示，駐緬甸代表處已經和當事人家屬取得聯繫且積極協尋。外交部指出，近來已經接獲多起國人入境泰國後，疑遭詐騙集團送至緬甸的案件，提醒國人務必提高警覺。

1名27歲謝姓火舞表演者日前告知家人將赴泰國工作，但後來被家人發現定位在緬甸，而且告知家人要付數十萬元才能返家，警方接獲家人報案後已經通報重大刑案，同時函請外交部協尋謝男下落。

外交部表示，駐緬甸代表處於去年12月27日接獲通報後，已經透過管道積極協處，並且已經與當事人家屬取得聯繫。駐處將續依據家屬提供當事人所在位置及聯絡方式等進一步資訊後，繼續提供當事人及家屬必要協助。外交部強調，將持續與內政部警政署等執法機關合作，協助受害國人儘速脫困返國。

外交部提醒，近來外交部接獲多起國人入境泰國後，疑遭詐騙集團送至緬甸，並受困緬甸詐騙園區的案例，外交部除已多次透過發布新聞稿等公開方式提醒及周知國人，務必提高警覺，也已將相關資訊轉致警政署，關注海外詐騙案趨勢，擴大宣導及視情增派警力。

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