「藝術生活 潮流慢活」新體驗 「遠雄敦富」化身城市美術館
「生活即藝術，如何在日常裡展現？」遠雄建設近期於台中北屯機捷特區的最新建案「遠雄敦富」舉辦《城市潮流漫步生活節》，吸引市民、已購客戶熱情參與。「遠雄敦富」化身為城市美術館，啟動期間限定的藝術展覽《城市潮流漫步》活動以藝術、公益和生活為主軸，藉由一系列展覽與活動，詮釋「生活即藝術，藝術即生活」的理念。
此次活動突破傳統房地產行銷框架，「遠雄敦富」將接待中心打造成一座城市美術館，結合台美日當代藝術家的作品，現場展示作品以奈良美智（Yoshitomo Nara）、丹尼爾·阿爾軒（Daniel Arsham）、張育嘉的大型裝置為主，搭配風靡全球的圓點女王草間彌生（Yayoi Kusama）、超扁平風格創始者—村上隆（Takashi Murakami）、超現實立體繪畫代表—李慶美（Lee Kyoung Mi）、原子筆繪畫佼佼者—曾雍甯等豐富多元媒材作品，展現建築與生活的深度連結，為觀眾帶來多感官的藝術體驗；軟裝佈置更融入草間彌生版畫、經典南瓜；奈良美智狗狗咖啡杯、張育嘉美獸、曾雍甯畫作等作品，從擺設到設計，展現藝術與生活的融合，讓賞屋客戶在體驗空間感同時，也能感受到生活美感與藝術的搭配。
「遠雄敦富」為遠雄建設進軍北屯的首發個案，台中捷運綠線通車後，北屯機捷特區成為房市熱點，該地段透過捷運輕鬆連接市區與台中高鐵站、又有台鐵、74快速道路迅速銜接國道，更有好市多、洲際棒球場設施，同時結合14期重劃區的台中巨蛋、漢神百貨、太子置地廣場等重大建設，吸引大量首購、小家庭、換屋族進駐，整體房市抗跌性高，增值潛力明顯。
站穩北屯機捷特區敦富路首排的「遠雄敦富」，享有紅瓦厝公園景觀，過馬路就可以抵達美式賣場好市多，周邊匯集全聯、大地商場、寶雅、壽司郎、築間、楓康、總站夜市等生活機能，走路就能到綠線捷運總站或舊社站，地段、交通、生活機能都是一時之選。
現場樣品屋以旅行、山、活為概念，呈現基地緊鄰綠地、遠眺山景的特性，空間設計則為LDK設計，巧妙結合客廳、餐廳與廚房功能區，創造了連貫且高效的生活動線，最大化了居住坪數使用效率，無走道浪費空間，符合現代家庭的需求。
遠雄房地產行銷協理楊士瑩表示：「遠雄敦富」舉辦的《城市潮流漫步生活節》巧妙將建案、生活、藝術、公益完美結合，希望呈現「藝術生活、潮流慢活」的生活想像。
目前已購客戶不乏地緣關係，如北屯、豐原、西屯、南屯等區域客戶，其中有年輕首購小家庭族群、更有台積電科技新貴購入，客層多半重視生活質感，北屯重劃區綠意環境、捷運漫遊的便利、加上品牌信任度與產品規劃都是客戶認同的原因，也歡迎客戶預約賞屋，除了參觀藝術大師作品，更能體驗「遠雄敦富」所打造的潮流都會生活體驗。
基地位置：台中市北屯區敦富路與南興北一路交叉口
接待中心：台中市北屯區敦富路437號
賞屋專線：0800-502-555
坪數規劃：兩房(25坪-27坪)、三房(29坪-37坪)
企劃銷售：遠雄房地產
官方網站：https://www.fgrealty.tw/6wkh28
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