就安基金強化把關機制將公布 洪申翰：朝3方向規畫

日前的勞發署北分署霸凌案燒出就安基金濫用問題，勞動部長洪申翰在立院承諾一個月內提出強化把關機制。他今受訪表示，近期就會提報立院，也會讓社會大眾知道，將朝用途明確化、管理審查機制強化、資訊揭露3部分規畫。

勞動部、衛福部、教育部今在立院衛環委員會就「推動友善職場、校園性騷擾與霸凌防治及長照悲歌並檢討現行長照制度缺失與長照3.0規劃」進行專題報告。

洪申翰受訪時說，先前承諾過會在一個月內提出就安基金的強化把關機制方案，一定會如期提報，也會讓社會大眾知悉。目前規畫包括用途明確化、管理審查機制強化、資訊揭露這幾個部分。

至於勞動部近日又爆出職場霸凌案，洪申翰說，相關個案都已經立案進行相關調查，也有找外部委員做調查，他希望申訴機制健全，不會再發生吃案狀況，也會秉持毋枉毋縱精神，查明事實。除此，勞動部也預計在下個立院會期將職場霸凌法制化法案送入立院審查。

而針對麥當勞性侵案，洪申翰說，勞動部已經在去年12月24日發文給台北市政府，北市勞動部已依性工法開罰，勞動部也考慮將雇主是否對對職場性騷被害人提供心理諮商資源列入擴大專案勞檢的重點項目，讓前年性工法修法後的相關機制制度更加落實。

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