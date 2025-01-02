逾80歲聘外籍看護免巴氏量表 洪申翰邱泰源擔憂
立法院日前三讀80歲以上聘外籍家庭看護工得免醫療機構評估，勞動部長洪申翰及衛生福利部長邱泰源今天都表示遺憾，擔憂重症家庭恐怕找不到移工，將討論及商擬如何降低衝擊。
立法院社會福利及衛生環境委員會邀請勞動部、衛生福利部、教育部就「推動友善職場、校園性騷擾與霸凌防治及長照悲歌並檢討現行長照制度缺失與長照3.0規劃」進行專題報告，並備質詢。
立法院日前三讀通過就業服務法部分修正條文，80歲以上聘外籍看護免巴氏量表，引發民團意見兩極，洪申翰與邱泰源今天接受媒體聯訪時皆表示遺憾。
洪申翰表示，跨國勞動力在供給上有很多狀況必須視來源國情況，不是台灣政府單方面想進多少就進多少，在供需失衡狀況下，恐對重症家庭照顧權益造成影響。
洪申翰說，修法通過後將與衛福部一起討論、商擬如何降低衝擊，尤其如何優先保障重症家庭權益，需求端如果增加太快，潛在衝擊會很大，行政部門會跨部門合作，勞動部會和衛福部一起盡力降低衝擊。
邱泰源表示，巴氏量表還是有一些醫療功能，希望真的引進的外籍移工人力是用在刀口上，也就是真正中重症需要照顧者，若一下全部開放，外籍移工恐怕會不願意去照顧難照顧的病人。
邱泰源說，後續會看如何讓中重症得到更好的照顧，比較不嚴重的病人則可以多活動，避免一對一照顧讓病人更難接觸外界，導致加速失能情況。
被問及是否擔心衝擊長照制度，邱泰源則說，現在長照基金還有新台幣1000多億元，該做的都會做，長照2.0會提早轉型至長照3.0等，未來醫療與長照結合會更緊密等。
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